Rosa, la concursante de 'Pasapalabra', su logro actual y sus datos desconocidos

Rosa Rodríguez, la concursante lleva casi medio año en Pasapalabra, se ha convertido en un rostro que acompaña en las tardes a los seguidores del programa de Roberto Leal en Antena 3 y con un rival tan respetado como ella y que se ha ganado también el cariño de la audiencia, Manu Pascual.

La participante de origen argentino ha sumado más de cien participaciones consecutivas en el formato de ITV Studios un logro que en España solo habían rebasado otros once participantes hombres. Rosa, con una sonrisa que alaban los seguidores en las redes, comenzó en el concurso del rosco el 19 de noviembre del pasado año. Se presentó como una profesora de inglés y español, nacida en Argentina y criada en La Coruña, desgranando de foma dosificada otros datos personales.

Tiene 32 años y muchos espectadores del programa se empeñan en ilusionarse con que tiene una relación sentimental con Manu. Por ahora es sólo una amistad que se ve envuelta en el desafío de la rivaliad en cada programa. Rosa accedió por la Silla Azul tras derrotar a Natalia García. Comenzó titubeante, lo habitual para concursantes novatos, y ha logrado la fortaleza y confianza para salir adelante en los retos iniciales y jugar fuerte en el rosco. Manu y ella han empatado en 22 ocasiones y el premio del bote ya ha superado el millón y medio de euros. Por ahora se ha embolsado casi 44.000 euros por sus logros diarios.

La candidez que puede desprender Rosa no puede ocultar su carácter competitivo. No pierde nunca la sonrisa, pero se concentra en todo momento para arañar segundos y tener controlado el rosco para su estrategia de retrasar aciertos y calcular un empate o no con su rival.

¿De dónde es Rosa, la concursante de Pasapalabra? En concreto nació en 1993 en la localidad argentina de Quilmes, al sur del área metropolitana de Buenos Aires. Sus padres emigraron a España cuando ella tenía siete años para instalarse en Galicia. Se siente por igual argentina y española. En su país natal siguen sus evoluciones en Pasapalabra.

El dinero que ya ha ganado, y lo que pueda seguir sumándose o el bote, tiene claro que será para contribuir a su familia. Le gustan los viajes así que se dará un buen capricho a bordo de un avión cuando concluya su paso por este programa de Antena 3. Por su carisma y popularidad habrá más vida en la televisión más allá del rosco de cada tarde. Como poco es aficionada a la cocina, así que por ahí la podremos ver en algún momento por un talent de cacerolas. Mientras, prosigue su andadura en el concurso de Antena 3, superando ya ese centenar de entregas ininterrumpidas que la coloca en el salón de la fama del concurso. Más de cien tardes que son el inicio de una trayectoria de una participante admirada y que solo reúne comentarios de elogio en las redes, lo que es mucho en estos tiempos.