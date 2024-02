Por si no lo sabías, hay una canción que se llama 'Zorra' y va por España a Eurovisión

"Zorra Zorra". A mucha honra. Va a ser el grito de 2024, Nebulossa hace lanzar los pies y su vocalista, Mery Bas, rodeada de dos bailarines con corpiño, es la reina de la fiesta. Y fueron quienes superaron al favorito en principio St. Pedro. Mery y Marc, un matrimonio de 20 años ha creado una fantasía jaranera, himno de los Orgullos que se celebren este año. Y serán quienes vayan a Malmö a un Festival de Eurovisión donde van a divertir mucho. El jurado decidió que ponía en manos del público la decisión de quién se llevaba el micrófono con pasaporte eurovisivo.

Sorpresón, un sueño para Nebulossa. Van a gustar y ahora sonarán voces polémicas por el empoderamiento de una canción que insulta "zorra, zorra" y que es un triunfo en todos los aspectos. Recogieron 156 puntos, frente a St. Pedro, 139 votos, menos valorado por el público y la comisión demoscópica. Dos extraños (cuarteto de cuerda) se quedó en puertos. Subió Angy, al tercer lugar, con 128.

"Ración de leche, ración de pena". En Benidorm el fuerte no es precisamente acompasar las palmas por bulerías pero de nuevo, tras el Eaea del año pasado, Remitente puso bocabajo el pabellón de L'Illa nada más arrancar la gala con una María Peláe poderosa, crecida. El público en vivo reconocía la calidad indiscutible, y el compromiso inquebrantable, de la malagueña, pero quedó en sexto lugar, con 86 puntos.

A continuación llegaba el bolero, que mejoró en sensaciones respecto a la semifinal tras ponerse en cuestión la puesta en escena de unas bailarinas que evocan imágenes del pasado de la candente melodía. En un cambio de registro aparecía Angy Fernández, algo nerviosa, con Sé quién soy, otra de las reclamaciones personales de la noche que se vio arropada en las votacioes.

Como paréntesis caribeño, Jorge González, con exceso de humo, se pasaron con la maquinita, para bailar a lo grande con Caliente, bien rematado de nuevo con generosidad vocal. Sabrosón, básico (pero da igual), Caliente es número espectáculo, con el madrileño y sus espartanos. Fueron cuartos con 124 puntos. Y en esas aparecía Zorra, jaleado desde antes de comenzar, coreado en cada estrofa y animado por los rivales en la Pink Room. Una juerga, vaya. Directos a Eurovisión.

Sofía Coll quería perfilar su Here to stay. Ya tiene una base esta catalana para crecer en próximo año, fue penúltima, 73 puntos. Miss Caffeina admitían implícitamente que su Bla Bla Bla había llegado para sumarse a esta fiesta de jaleo. Ya es un premio para un grupo que no pierde la elegancia pese a quedar últimos, 59 puntos.

Y de remate, Almácor, con su videoclip instantáneo, lleno de efectos, de Brillos Platino. También va disparado arriba más allá de lo que haya sucedido este sábado, donde ha sido quinto, con 99. Música urbana, de la que suena ahora mismo en la discoteca de más abajo, y que sonará. Desde el entorno del cantante se protestó de los fallos técnicos en las pantallas. La organización pidió disculpas en público. El de Villena tiene todavía mucho que cantar por delante.

Antes del amor, las zorras, lo caliente y las bulerías, la noche había empezado con Ruth Lorenzo, presentadora, y Dancing in the rain. Ains, con la falta que nos hace.

Las puntuaciones de la final del Benidorm Fest

Voto del jurado

1 Nebulossa 86

2 St. Pedro 86

3 Angy Fernández 63

4 Almácor 51

5 Jorge González 49

6 María Peláe 41

7 Sofía Coll 29

8 Miss Caffeina 27

Voto demoscópico

1 Jorge González 40

2 Angy Fernández 35

3 Nebulossa 30

4 St. Pedro 28

5 María Peláe 25

6 Sofía Coll 22

7 Almácor 20

8 Miss Caffeina 16

Voto del público en casa, el televoto

1 Nebulossa 40

2 Jorge González 35

3 Angy 30

4 Almácor 28

5 St. Pedro 25

6 Sofía Coll 22

7 María Peláe 20

8 Miss Caffeina 16