Todo lo que no sabías de la quinta temporada de 'Lo de Évole'

Jordi Évole regresa a la Sexta con su formato de autor. Por la quinta temporada de Lo de Évole pasarán invitados como Ana Belén, tres supervivientes del accidente aéreo de los Andes, José Luis Rodríguez Zapatero, Albert Pla o C. Tangana, el protagonista de la primera entrega. El ex de Salvados considera que ha alcanzado un punto de madurez y libertad que ha quedado reflejado en los nuevos episodios de su programa.

–¿Cómo encara la quinta temporada de Lo de Evolé? –Con la misma ilusión que la primera. Tengo muchas ganas de enseñar lo que hemos estado haciendo durante los últimos seis meses. Traemos material del bueno, con entrevistas y personajes muy potentes. Estoy muy agradecido porque los invitados que deciden pasar por Lo de Évole vienen con una disposición enorme para hacer que cada entrega sea una pequeña película.

–¿Qué nos puede adelantar del contenido de los programas? ¿Algo relacionado con Andalucía? –Con Andalucía siempre hay algo relacionado porque yo llevo sangre andaluza. En el primer programa tenemos a C. Tangana, el segundo programa se lo vamos a dedicar a tres supervivientes del accidente aéreo de los Andes. Contaremos con tres primos uruguayos que sobrevivieron a aquel terrible suceso. Yo pensaba que de ese tema estaba ya todo tocado y ni mucho menos. De hecho, en la entrevista estuvo presente una prima de ellos que quedó alucinada con las confesiones de sus familiares. Ella no se había atrevido a preguntar esas cuestiones sobre un accidente del que se cumplen 50 años. También tendremos a Ana Belén. Con ella nos fuimos cuatro días a Menorca y acabamos en un karaoke. Es uno de sus lugares favoritos, podemos decir que estuvimos con la mujer más cantada de nuestro país en un karaoke.

–El primer invitado es C.Tangana con el que incluso se ha atrevido a realizar un dueto. ¿Cómo ha ido la experiencia? –Está claro que lo mío va a ser la música. Lo del periodismo hasta ahora ha sido una excusa (risas). Ha quedado claro que tengo unas dotes para el cante bastante escasas.

–¿Cuáles son los objetivos que os habéis marcado en esta quinta temporada? –Los objetivos consisten en intentar que aquello que hacemos solo se pueda ver en un formato como el nuestro. Eso quiere decir, exclusividad, trascendencia, una manera de hacer vinculada al documental y a la televisión convencional. Me gustaría que las citas que tendremos con los espectadores a las 21:30 horas a partir de este domingo sean especiales. El material que servimos si fuese una comida te diría que ha estado cocinada con mucho cariño, con mucho tacto, con mucho tiempo, a fuego lento que creo que es como salen los buenos guisos.

–Lo de Évole es un formato de autor, donde usted se lo guisa y se lo come con su productora Producciones del Barrio. ¿Se puede decir que es un sueño cumplido? –La verdad es que sí, lo has descrito justo como yo lo siento. Me siento un privilegiado de este oficio, he tenido mucha suerte. No digo que no haya currado, pero en el periodismo hay gente que curra muchísimo y no ha gozado de la misma suerte. Tengo una libertad absoluta para hacer lo que creo que debo hacer. A veces con temas más espinosos, en otras con temas más livianos. Si hace 15 años cuando empecé con Salvados me explican que algún día llegaría a este grado de madurez… Es un estado que me permite afrontar todos los programas con muchas ganas. Para mí el estreno de Lo de Évole es como cuando de pequeño se ensaya la función del colegio y al final del curso iban a ver la actuación. Me siento así. Esperemos que el personal disfrute como lo hemos hecho nosotros. Disfrutar haciéndolo ya es mucho, pero si encima consigues que la audiencia disfrute es fantástico.

–Con el paso de los años se ha convertido en uno de los mejores entrevistadores del país. ¿Alguna entrevista que se le resiste? –Te voy a hablar de un caso muy reciente. Es un ‘no’ que recibimos la semana pasada. Era una entrevista con Isabel Díaz Ayuso, pero no ha sido posible. Esperaremos a la próxima temporada.