Un Seat Panda, "la humana" Chenoa y Estopa: así es el divertido spot para promocionar las campanadas de TVE

Cada vez falta menos para la Nochevieja y TVE ya lo tiene todo preparado para la ocasión. Además, en esta ocasión, cuenta con un trío muy especial para dar la bienvenida al 2026: Chenoa y el dúo Estopa, formado por los hermanos David y José Muñoz. Ahora, a una semana del 31 de diciembre, la cadena ha presentado un nuevo spot promocional para sus campanadas, cargado de humor, referencias musicales y guiños cómplices.

En un primer momento, TVE había anunciado al matrimonio de Andreu Buenafuente y Silvia Abril como presentadores. Sin embargo, fue necesario un cambio de última hora debido a una crisis de estrés por parte del humorista y productor, que se encuentra desbordado de proyectos. Por recomendación médica, ahora guarda reposo y, en ningún caso, podría haber estado presente durante toda la preparación que implica la retransmisión de las uvas.

Así es el spot promocional de las campanadas de TVE

La elección de Chenoa y Estopa, después de que Andreu Buenafuente no pudiera participar, ha sigo totalmente inesperada. No obstante, ha gustado mucho entre el gran público, al tratarse de figuras tan arraigadas a la cultura de nuestro país. Son tres de los artistas más queridos y, por ello, el spot promocional funciona entre la nostalgia, el humor y la expectación.

En el vídeo publicado por TVE puede verse a los hermanos David y José Muñoz a bordo de un coche 'futurista' que, según ellos, debería haber sido un Seat Panda. "¿Qué modernez es esta?", se pregunta David Muñoz cuando una inteligencia artificial les habla desde el interior del vehículo. "Te dije que pillaras el Panda".

En ese momento, ponen rumbo a la Puerta del Sol. "Nos va a llevar la IA por todas las obras, ya verás", añade. "Soy humana, os espero aquí", responde la voz, que resulta ser Chenoa. "Dale caña, José". Así, el grupo catalán comienza a bromear mientras se pone en marcha: "Otra con el 'vamos josé'. José pa'arriba, José pa'abajo".

Chenoa y Estopa para empezar el 2026

Con este spot promocional, la cadena pública refuerza el tono desenfadado con el que afronta la llegada de sus Campanadas. Para ello, apuesta por la música, el humor y la cercanía, tres elementos que siempre conectan con el público. El spot combina la nostalgia con las referencias culturales, tanto pasadas como actuales, para comenzar un 2026 lleno de alegría.

Tanto Chenoa, que saltó a la fama con Gran Hermano 1 en el año 2001, como Estopa, que comenzó su andadura en 1999, se han consolidado como artistas de referencia en nuestro país. Así, miles de espectadores esperan la llegada del 31 de diciembre para tomar las uvas en compañía de los intérpretes de grandes éxitos como Cuando tú vas (Chenoa, 2001) o La raja de tu falda (Estopa, 1999) y el eternamente recordado Seat Panda.