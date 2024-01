Cómo seguir viendo la TDT con una tele no compatible después del apagón de febrero

Desde el próximo 14 de febrero la realidad es que muchos de los canales actuales de la TDT dejarán de verse en los televisores de cada casa porque la emisión de sus imágenes no son en HD. La ley se aprobó para que a lo largo de 2023 y durante el primer mes y medio de 2024, los medios de comunicación pudieran adaptarse a esta nueva emisión, esto se hace para que el producto sea mejor y la calidad de las imágenes que se emiten en televisión también lo sean. Todos los que en este tiempo no hayan cambiado su formato desaparecerán de la televisión y no habrá manera de volver a sintonizar estos canales.

Los usuarios serán los principales afectados si algunos de los canales no vuelve a verse en su televisor, no obstante, son ellos también los que deberán comprobar que sus televisores pueden soportar una emisión en HD. En la actualidad todas las televisiones que se venden son compatibles con este sistema, pero quizás quienes tengan aparatos de más de quince años de vida, verán que tienen problemas a la hora de poder ver la TDT.

Para poder ver sin problemas la televisión, se debe tener un sintonizador se TDT en HD, algo que no debería ser un problema a menos que el aparato date de 2006 o 2008, en esta época los televisores eran HD-Ready. Estas teles soportaban imágenes en HD, pero no todas tenían un sintonizador compatible con la TDT en esta resolución.

Los usuarios deberán fijarse si en su dispositivo tiene un sintonizador DVB-T y MPEG-4, diferente de los DVB-T y MPEG-2 que eran suficiente para ver la TDT en baja resolución. Los televisores más modernos ya tienen el estándar estándar DVB-T2 con soporte para UHD o 4K, por lo que no habría que tener problemas si la televisión es reciente. Para poder cerciorarse que funciona antes de que llegue el apagón definitivo, los usuarios pueden resintonizar la TDT y si aparecen los canales con el distintivo de HD es que realmente sú funciona.

Televisores que no son compatibles

Habrá quienes necesiten buscar otras opciones porque las televisiones que posean sean tan antiguas que no tengan los mecanismos propios para poder adaptar por sí mismas los nuevos canales en HD del a TDT.

Estas personas tendrán que buscar un decodificador externos para TDT en HD, en internet se pueden encontrar propuestas asequibles por unos 20 euros. Esto hará que los televisores más antiguos puedan acceder a la nueva versión de lo que se emite.

Otra de las opciones que pueden barajar los usuarios es la de adquirir un dispositivo que hará de su televisor, uno inteligente, como un Chromecast o un Fire TV Stick u otros modelos como el Fire TV Cube. Estos le permitirán instalar algunas de las apps de los canales de TDT y poder verlos sin ningún tipo de problemas.