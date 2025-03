La serie que 'pierde el juicio', la abogada Elena Rivera

La actriz Elena Rivera ‘pierde el juicio’ hoy domingo, cuando comienza la emisión de una serie en Atresplayer que es más que de abogados, porque durante sus diez episodios el personaje que interpreta, y que parece al principio enloquecer, se mueve en medio de una trama en la que se mezclan rivalidad y romance.

Esta serie de Atresmedia aterrizará más tarde en el prime time de Antena 3 y narra cómo la carrera de la prestigiosa abogada Amanda, a quien da vida la actriz, comienza a desmoronarse tras sufrir un grave brote de su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) durante un juicio crucial, que perdió por ese ataque.

Una situación que la empuja a aceptar frustrada un trabajo en un despacho decadente y alejado de sus expectativas.

En la serie Perdiendo el juicio, según Rivera, el espectador hará “un viaje con Amanda de la mano” ante el mundo que la rodea y que “la trata como la pisada y la loca”, pero que con la ayuda de nuevos personajes irá “poco a poco recuperando el juicio”.

La ficción relata un caso judicial en cada uno de los diez episodios, aunque mantiene tramas transversales que acompañan a Amanda durante toda la temporada, como la atracción que en pleno proceso de divorcio aún mantiene con su marido César, interpretado por Miquel Fernández.

O como los celos que siente con la nueva compañera de trabajo de él, Sara, que encarna Dafne Fernández, o también la complicidad que empieza a notar con su nuevo jefe, Gabriel, a quien da vida Manu Baqueiro. Todo ello, mientras prepara la defensa de su hermana Daniela (Carol Rovira), acusada de un asesinato sucedido el día de su boda.

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández, el trío protagonista de 'Perdiendo el juicio' / Atresmedia

“No es una serie solo de abogados”, aclara Rivera. La trama intenta mostrar la parte “humana” de estos profesionales, sus relaciones personales y que “al final en la vida no todo es el éxito y la competitividad que hay hoy en día”. “Parece que hay una careta de que los abogados siempre son como muy fríos y luego no, son personas humanas y tienen un montón de aristas”, dice la actriz.

Ella dice que “disfrutó” haciéndola, aunque al principio admite que le “costó” interpretar al Amanda, porque no es “un personaje cliché de abogada”, sino que tuvo que introducir el TOC que padece. “Un rasgo muy característico de ella es que no toca a nadie. Tenía que estar muy concentrada para que no se me vaya eso, porque de manera inconsciente yo intentaba tocar”, reconoce sobre sus primeros días de rodaje, especialmente en sus escenas con Miquel Fernández, aunque luego terminó por tenerlo “superinteriorizado”.

En la serie hay triángulo amoroso, el de Amanda, César y Gabriel, tres personajes “muy antagónicos”, explica Miquel Fernández, cuyo personaje, César, “es una persona de éxito, un tiburón”, mientras que Gabriel coincide con Amanda en ser “un perdedor en el momento profesional y vital en el que se encuentran”, lo que les hace entablar una “relación especial”, subraya Manu Baqueiro.

“Amanda los va transformando a los dos y a la inversa, y eso es lo enriquecedor para los personajes”, añade Baqueiro, que cree que “más allá del triángulo amoroso”, la serie es en su conjunto “un caramelito muy gozoso de ver”.