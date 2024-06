La serie 'Verano Azul' regresa pero se programa en otro canal que no es de TVE

Puede ser considerado un contenido televisivo anticuado, pasado de fecha, pero no es así. Verano Azul está vigente en muchas de sus tramas y narraciones, el desconocimiento entre generaciones, los descubrimientos de la adolescencia. Y ahí es donde los espectadores jóvenes que la van descubriendo con los visionados quedan fascinados. Aunque Pancho, Javi o Bea no tengan móvil y no se comuniquen por whatsapp, sus inquietudes, preocupaciones, curiosidades son comunes a los jóvenes y niños de hoy. Y los de ayer y de anteayer. Verano Azul merece siempre una visita, más allá de los tópicos, para contemplar cómo aquellos niños que aparecían en la serie ahora son los padres, incluso los abuelos de hoy y aquellas vivencias y conflictos familiares siguen presentes a día de hoy. He incluso asuntos como la especulación urbanística, de la que fue víctima el pobre de Chanquete.

Verano Azul podrá verse en este verano de 2024 en el canal Enfamilia, una de las señales de AMC en plataformas de pago como Movistar Plus +, Orange o Vodafone. A partir del miércoles 10 de julio a las tres de la tarde hay cita con esta ficción que en otros veranos recientes se ha repuesto en La 2. Chanquete, Julia, Bea, Desi, Javi, Quique, Piraña y Tito regresan, pero en las plataformas de pago. Enfamilia ofrecerá al completo 19 capítulos de la ficción creada y dirigida por Antonio Mercero y grabada en Nerja entre 1979 y 1980. Se estrenó a finales del 81 en TV y en febrero del 82 Chanquete se murió por primera vez para pasmo de aquella auidencia que se contaba en casi dos decenas de millones de españoles.

Además de la emisión de estos episodios, el canal Enfamilia ha programa un día especial con un maratón de toda la serie el sábado 31 de agosto, desde las 5 de la madrugada hasta la medianoche. Y el domingo 1 de septiembre hay un segundo maratón de Verano Azul en otro canal de AMC, SELEKT. Los que añoren a Chanqueta, a Julio o a Pancho, ya sabe dónde encontrarlos y compartir en redes los comentarios sobre revisar este viaje a Nerja.