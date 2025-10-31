Las series que hay que ver en noviembre: de Adolfo Suárez a 'Stranger Things 5'

Álvaro Morte como Adolfo Suárez en la serie sobre el 23F 'Anatomía de un instante'

Los recientes ‘bestsellers’ de Sonsoles Ónega, Javier Sierra y Javier Cercas se transforman en noviembre en series para protagonizar algunos de los grandes estrenos del mes, con permiso de Stranger Things, que cerrará, con su quinta y última temporada, la aclamada serie de ciencia ficción ochentera de Netflix.

El reparto de lujo formado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close abren el mes con la serie Todas las de la ley (4 noviembre, Disney+), con una historia de un equipo de abogadas especializadas en divorcios dispuestas a cambiar las reglas del juego.

Por su parte, el 6 de noviembre, Javier Cámara vuelve por todo lo alto en una serie sobre la redención, el deporte (en este caso el bádminton y una joven) y el sacrificio personal. A su lado Carla Quílez en la serie de seis episodios Yakarta (Movistar Plus+).

Vince Gillian, creador de Breaking Bad estrena el 7 de noviembre su nueva obra, Pluribus (Apple TV), protagonizada por Rhea Seehorn (Better Call Saul) con una historia de ciencia ficción sobre una persona miserable sobre la que recae el peso de salvar a la humanidad de una extraña epidemia de felicidad que amenaza con su destrucción. Cuanto menos, original.

En SkyShowtime llegará el día 10 la serie Camino a Arcadia, un thriller sobre una persona aparentemente normal y tranquila que intenta rehacer su vida lejos de su pasado como deportista de lucha canaria. Con William Levy, Paula Echevarría, Andrea Duro y Raúl Peña.

El 13 noviembre llega a Netflix el drama La bestia en mí, miniserie interpretada por Claire Danes (Homeland) en la que se pone en la piel de una escritora de éxito incapaz de levantar cabeza desde la muerte de su hijo pequeño en una trama llena de y sospechas.

Ese mismo día llega a SkyShowtime Based on a True Story, con Jason Bateman como productor ejecutivo para abordar en tono cómico la obsesión de la sociedad por las series de crímenes reales. Con Kaley Cuoco y Chris Messina.

En esa línea, Movistar Plus + lanza el primero de los tres episodios de la nueva serie del conocido como “rey del true crime” en España, Carles Porta. Su arranque es Missing in Murcia (13 de noviembre), un intento por descifrar el crimen de la jugadora de voleibol holandesa Ingrid Visser en tierras murcianas en el año 2013.

El 14 de noviembre llega uno de los estrenos más esperados del mes, El cuco de cristal, serie basada en la novela de Javier Castillo para contar la historia de una doctora de primer año (Catalina Sopelana), empeñada en saber quién le donó el corazón que le salvó la vida. Una búsqueda llena del misterio de uno de los máximos exponentes de la novela negra en España.

Ese mismo día llega The Paper (SkyShowtime, 14 noviembre), comedia estilo de falso documental que es spin-off de la leyenda de la televisión The Office. Encabeza el reparto Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore.

El 20 de noviembre Movistar Plus contará con la adaptación del libro de Javier Cercas Anatomía de un instante, transformada en serie para narrar el golpe de Estado del 23F. Con Álvaro Morte, David Lorente, Eduard Fernández y Manolo Solo.

El 27 llega el colofón final a una de las series de culto más importantes de los últimos años: Stranger Things (Netflix). Una 5 temporada que se dividirá en tres partes (la primera, el 27 de noviembre; la segunda el 26 de diciembre y final el 1 de enero) para desentrañar todos los secretos del terrible universo paralelo de Hawkings.

El 30 se estrena Las hijas de la criada en Atresplayer. Adaptación del premio Planeta de Sonsoles Ónega con Verónica Sánchez, Alain Hernández y Carlota Baró contando una historia de tensiones, desamor y la lucha de las mujeres en una sociedad marcada por la desigualdad.