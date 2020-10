El sevillano Paco Cabezas regresa de Hollywood para 'La novia gitana'

no de los cineastas españoles con mayor proyección internacional, Paco Cabezas (La Puebla de Cazalla, 1976) se suma a un proyecto de Diagonal TV y ViacomCBS, el thriller La novia gitana. Cabezas cuenta como experiencia la dirección de episodios de series como Into the Badlands, Penny Dreadful, The Alienist, Deadly Class, The Strain o la secuela Fear The Walking Dead. Entre sus últimas aportaciones en las plataformas figura American Gods, para Amazon Prime Video.

En esta ocasión el director de Tokarev, con Nicholas Cage, regresa a España para pone al frente de la adaptación de la novela de Carmen Mola. “Llevaba años buscando un proyecto de thriller policiaco, donde mezclar una trama callejera y humana con una pizca de terror y aplicar lo aprendido en Hollywood”, expresa. Asegura que con La novia gitana ha encontrado "el material perfecto”.

Sobre esta novela, se han vendido 150.000 ejemplares y su publicación en diez países evidencian el fenómeno que nació en 2018, convertido en una trilogía que completan La red púrpura y La nena.

La historia de Carmen Mola, seudónimo tras el cual se esconde una misteriosa escritora de la que nada más se sabe, narra la obsesión de la inspectora Elena Blanco por resolver el crimen de la novia gitana. Elena Blanco, inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente y obsesionada con el trabajo, atormentada por un oscuro suceso de su pasado y que Intenta espantar sus fantasmas a base de alcohol, sexo y música.

En esas circunstancias, Blanco busca al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana desaparecida tras su despedida de soltera y con la que alguien ha realizado un macabro ritual que reproduce la muerte de su hermana siete años atrás.

Las claves de Paco Cabezas

Sobre su trabajo en Hollywood en una entrevista concedida en 2017 a este periódico brindó estas declaraciones sobre cómo es la labor de un director de cine en el ámbito de las seris.

"Los showrunners son guionistas con sensación de control total, con mucha sensibilidad". "Es fácil trabajar con ellos si te atienes a lo que tienen en la cabeza. Los directores a veces son sentidos como un impedimento para los productores. Pero cuando el productor no respeta el cine, entonces sí que todo es mucho más complicado".

"Soy un chico de barrio que trabajaba en un videoclub". "Ahí empezó todo, donde hice mi única entrevista de trabajo. Yo no soy de ninguna escuela de cine. Mi escuela fue ver mucho cine e inicié mi camino desde mi tierra. Es para estar orgulloso ¿no? Del cine malo también aprendí mucho y hacíamos sesiones especiales en el videoclub. A veces eran maravillosas esas reuniones de buenos amigos cinéfilos y películas muy malas".

"Han sido años de proceso". "Lo principal es ser fiel a ti mismo así llegas a Hollywood, aunque después quieran convertirte en uno más. Con Penny Dreadful era difícil la propuesta pero era cuestión de seguir mi camino. Yo aprendo todos los días como contador de historias, sin olvidar de dónde vengo y lo que me gusta hacer. He estado en Irlanda, México, Budapest, Toronto... Lo de estar en Los Ángeles como obligación ya es muy relativo".

"Yo rodé en Almería y hablaba en inglés y en castellano". "No tengo problemas de comunicación con los actores. De Nicolas Cage me llamó la atención en Tokarev que su referente para interpretar la gesticulación facial era el teatro kabuki. Como ya os imagináis, los que rodean a los actores son los peores, los que causan los problemas y los que discrepan".

"Los directores en televisión somos como El Equipo A". "Llegas, ruedas y sales. No te puedes regodear en el rodaje. Tienes que ser resolutivo. Tienes un tiempo y un coste, que debes cumplir. Pero tampoco entiendo que porque hagas cine tengas que hacer cien veces una misma escena. ¿Tiene sentido rodar el mismo plano cien veces?".

"Hay directores que se encuentran con los actores en el plató". "Mi método es diferente. A mí me gusta hablar con los actores antes de empezar todo. Lo que hago es mandarles mis películas, para que me conozcan y sepan qué quiero hacer. Es una forma de que se ilusionen. No suele ser lo típico en Hollywood".

"La fama lo que hace es acentuar lo que ya eres". "Tras conocer a muchas estrellas, lo de ser famoso no te cambia realmente la vida ni la personalidad. El que es tonto cuando es famoso es aún mucho más tonto"."En la televisión el poder lo tiene el guionista, la creatividad". "Los guionistas arriesgan en las series. En el cine de estos momentos se piensa más en el póster. Pero un día pueden llegar los productores malos a la televisión y fastidiarlo todo.

"El nivel de los espectadores de ahora es admirable por la cantidad de series y películas que ven". "Sin embargo yo cuestiono el papel de los críticos, es una figura desfasada: es imposible estar al día de todo lo que se hace".

"Into the Badlands". "En esta serie contemplamos esa poesía en la violencia que tenían Kubrick, Kurosawa o Sergio Leone. El cine de piñas mola y esta serie es así, aunque después en la vida real te desmayes con una gota de sangre. Daniel Wu, el actor protagonista, está forjado en Hong Kong. Le hemos exigido mucho físicamente, y ha respondido; y también le hemos sacado su lado dramático, en ese viaje personal".

"La temporada de Into the Badlands está rodada en Irlanda y sin apenas chromas". "Había que madrugar mucho, con mucho frío. Te envuelve la belleza de los paisajes naturales y es fascinante captar una tímida luz al amanecer. Al final los directores somos ladrones de momentos mágicos".

"Todavía no he debutado en una serie española, pero me ofrecieron dirigir un episodio de El Ministerio del Tiempo". "En las series estadounidenses todo va más rápido, pasan más cosas, y haya compañeros que me envidian por poder grabar capítulos así.

