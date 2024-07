Shannen Doherty, Brenda, tan complicado su rodaje en 'Sensación de vivir' como su propia vida

Nunca fue la más amable del elenco de Sensación de vivir e incluso el rodaje con su presencia era un calvario constante, lo que obligó a prescindir avanzadas las temporadas. Cuando apareció en nuestro país, invitada por Telecinco para celebrar su gran éxito, los espectadores se dieron cuenta de que Brenda podía ser aún más simpática que la actriz a la que daba vida, Shannen Doherty. La actriz estadounidensa fallecía este sábado a los 53 años después de un larga briega contra el cáncer que marcó sus últimos años. Su carácter marcó sus decisiones y la enfermedad vino a ser un drama añadido a sus problemas sentimentales. En 2015 se le detectó un cáncer de mama que se reactivó en 2020. En 2023 se le extirpó un tumor cerebral. Estuvo en tratamiento terminal durante el último año, como vino a relatar en las redes sociales, para dar ejemplo a sus fans. Durante ese tratamiento murió de forma inesperada quien era su novio en la recordada ficción juvenil, Luke Perry, que interpretaba a Dylan.

Los conflictos en el rodaje de Sensación de vivir eran constantes, podríamos decir que el ego le jugaba una mala pasada constante a Shannen, que tenía poco más de 20 años cuando tuvo que administrar la inaudita fama de Brenda, la hermana de Brandon, a cargo de Jason Priestley, que estaba llamado por entonces a lograr el estrellato en Hollywood y que se vio encorsetado por el cándido personaje con el que se convirtió en un ídolo mundial. La actriz se incorporó siendo muy niña a la temporada final de La casa de la pradera, momunento edulcorado de la TV.

Entre malas caras y exigencias caprichosas, Shannen abandonó Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210, el título original reflejaba más el sentido 'ultrapijo' de sus personajes), Estuvo las primeras cuatro temporadas, entre 1990 y 1994, mientras que la ficción con sello de telenovela de lujo estuvo seis años más. En el final sí estuvo Perry, en el año 2000, cuando su ex amor en la historia había encontrado un nuevo papel de éxito. Doherty tuvo una segunda oportunidad en Embrujadas, como Prue Halliwell, la mayor de las tres hermanas protagonistas de esta intriga juvenil de, efectivamente, tres chicas que descubren sus poderes sobrenaturales.

Shannen Doherty

La lucha contra el cáncer de Doherty la fue comentando en un sincero podcast, Let's be clear, y también compartió sin rodeos sus duras vivencias en instagram, para que su experiencia sirviera de ejemplo a otras personajs en su situación. Comentaba con franquez que le quedaba poco tiempo de vida y que estas confesiones públicas le permitían una liberación y entender mejor los errores que cometió a lo largo de suvda. En su podcast habló de cómo quería que fuera su funeral, que se oficiará en esta semana, y la lista de los amigos y familiares que deseaba que estuvieran con ella ese instante y también desgranó quien deseaba que no pisaran el templo con ella de cuerpo presente. Fueron ex amigos y familiares que mantuvieron "malos sentimientos" hacia ella. Shannen pidió que no esté en su funeral su tercer marido, Kurt Iswarienko, del que se divorció el pasado año tras descubrir que le había sido infiel con otra mujer. Llevaban diez años juntos.Tampoco estarán en las exequias ni su primer esposo, Ashley Hamilton, cuya relación duró apenas un año, tras casarse en pleno éxito de la serie, en 1993; ni Rick Solomon, jugador de póker, con el que también estuvo sólo un año, una década después de su primer matrimonio.