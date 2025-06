Sudán del Sur, la triste historia del país más joven del mundo

Esta noche, a las 23:45, Documentos TV en La 2 presenta Esperanza, un documental que muestra a los espectadores la cruda realidad de Sudán del Sur, el país más joven del mundo y uno de los más castigados por una guerra civil interminable. A través de las voces de cuatro refugiados —Susan, Gloria, Emma y Anthony—, el programa ofrece un testimonio íntimo y poderoso sobre la resiliencia, la lucha por la justicia y el anhelo de paz en una región marcada por el conflicto, la corrupción y el sufrimiento.

Sudán del Sur se convirtió en una nación independiente el 9 de julio de 2011, tras un referéndum en el que el 98,8% de la población votó a favor de la separación de Sudán. Este hito, aceptado por el entonces presidente sudanés Omar al-Bashir, dio paso a la creación del estado más joven del planeta. Sin embargo, las esperanzas de un futuro próspero se desvanecieron rápidamente. En diciembre de 2013, una lucha de poder entre el presidente Salva Kiir y su exvicepresidente Riek Machar desató una guerra civil que ha sumido al país en un ciclo de violencia, desplazamientos masivos y crisis humanitarias.

El conflicto, alimentado por la corrupción y el colapso institucional, ha dejado cicatrices profundas. Según datos de la ONU, más de 4 millones de personas —un tercio de la población— han sido desplazadas, y cerca de 7,5 millones enfrentan inseguridad alimentaria severa. La guerra ha sido especialmente devastadora para los niños: UNICEF estima que más de 19.000 menores han sido reclutados como soldados, y la violencia sexual contra mujeres y niñas es constante.

Esperanza pone rostro a esta tragedia a través de cuatro refugiados que, desde el campo de Rhino en Uganda —uno de los mayores campos de refugiados del mundo, con más de 120.000 personas—, luchan por un futuro mejor. Susan, defensora de los derechos de las mujeres, trabaja incansablemente contra las violaciones y los matrimonios forzados de niñas, un problema agravado por la pobreza extrema que afecta al 82% de la población sursudanesa, según el Banco Mundial. “Si trabajo para mi comunidad, podemos conseguir la paz”, afirma con convicción.

Gloria, otra protagonista, transforma su dolor en motivación. “Todo el trauma que he sufrido durante la guerra me ha hecho soñar con ser abogada a toda costa”, declara esta joven que, este año, ha comenzado sus estudios de Derecho. Anthony, por su parte, lleva las marcas de una infancia robada: con solo 10 años, fue testigo del asesinato de su familia y fue entrenado como niño soldado en Etiopía. Hoy, como pastor en Rhino, su fe lo guía para inspirar a otros. Emma, quien soportó horrores para llegar al campo, mantiene una chispa de optimismo: “Sé que algún día la vida me sonreirá”.

Este documental también expone las raíces estructurales del conflicto. Brian Adeba, asesor político de The Sentry —una organización respaldada por la Fundación Clooney para la Justicia—, denuncia cómo los líderes de Sudán del Sur han perpetuado “atrocidades masivas, hambrunas y violaciones” mientras saquean los recursos del país. “La guerra es rentable”, sentencia Adeba.

George Clooney, cofundador de The Sentry, añade: “Han cometido crímenes contra sus ciudadanos y se han enriquecido junto a sus familias”. Un informe de The Sentry de 2023 reveló que élites políticas y militares han desviado miles de millones de dólares provenientes del petróleo, principal recurso del país, mientras el 70% de la población vive con menos de 1 dólar al día.

Esperanza no solo retrata el sufrimiento, sino también la fuerza humana frente a la adversidad. A través de los testimonios de Susan, Gloria, Emma y Anthony, el documental teje una narrativa de resistencia y sueños inquebrantables. “La historia de la esperanza está escrita con letras grandes en Sudán del Sur”, asegura Adeba, y este programa invita a los espectadores a reflexionar sobre el poder de la solidaridad y la justicia en uno de los rincones más olvidados del mundo.

Con una producción cuidada y un enfoque humano, Documentos TV reafirma su compromiso con el periodismo de calidad, llevando al público español una historia que combina rigor informativo con un mensaje de inspiración.