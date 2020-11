“Este trabajo de denuncia va más allá de la audiencia”

El fraude del pan (con ese concepto difuso de la masa madre) y el de los productos ecológicos (con el reetiquetado de hortalizas españolas que no lo son) reabre esta noche ¿Te lo vas a comer? en La Sexta. Estos reportajes de Alberto Chicote debieron estrenarse en la primavera, pero el confinamiento impidió rematar los temas. Eso ha llevado al retraso de Pesadilla en la cocina, el formato con el que se dio a conocer este cocinero madrileño (preparado ya para la Nochevieja), épico por sus exigencias y broncas que ahora traslada a su denuncia al consumo y la alimentación.

–¿Qué veremos hoy?

–Con el pan de masa madre y los productos ecológicos vamos a responder a denuncias y a resolver dudas de los consumidores para que sepan qué pedir, que no le engañen en calidad y precio. Hay mucho pan que se vende como masa madre y no cumple la normativa.

–¿Hay mucho fraude?

–No tenemos la capacidad de establecer un estudio a gran escala, pero lo que vamos a ver esta noche va a sorprender mucho.

–¿Como pasó con el atún rojo?

–Los consumidores estamos desvalidos. El sistema se basa en la confianza que debemos tener con el productor, el vendedor y las instituciones que han de vigilar esos negocios. Si te dicen que te venden atún rojo y te cuelan otra cosas a quién podemos reclamar. En eso vamos a insistir. No podemos permitir que el trabajo de los invernaderos de Almería, por ejemplo, se vea devaluado por algunas personas que reetiquetan productos extranjeros de segunda división.

–¿Las autoridades deben poner más recursos para vigilar?

–No sé si más recursos o tal vez más interés.

–En estos programas usted los encara como un reportero más de La Sexta ¿Se inspira en Jordi Évole, en Gloria Serra?

–No es que me inspire en ellos, porque hacen un gran trabajo que les reconozco. Yo lo hago a mi manera, con el equipo de Cuarzo, que es una pasada. No buscamos parecernos a nadie. Y que nuestras denuncias estén bien justificadas para ir con ellas a quien tenga que respondernos sin rubor.

–Usted es de los que no pierde la cara.

–Si estás preparado, si tienes los documentos, no hay que tener vergüenza en pedir explicaciones. Tengo una denuncia y busco quién me debe responder. Si no responden y me huyen, ellos se retratan.

–¿Cuál diría que es el objetivo de este formato?

–Pretendemos que nuestro trabajo vaya más allá de la audiencia y despertar el interés en el consumidor y la vigilancia. A veces en un par de semanas hemos investigado más que el organismo competente.

–En el confinamiento volvió a la didáctica de las redes.

–Mi mujer me dice que las recetas no tienen que ser nuevas, que haga cosas de siempre, como el pollo al ajillo.

"Soy diabético. Me han detectado diabetes tipo 2 después de rebajar 40 kilos de peso"

–Sus vídeos en Instagram animaron el recetario de las casas en aquellas semanas.

–Todo surgió cuando mi mujer me recomendó que propusiera ideas, recetas. En el confinamiento había que cocinar todos los días y a eso no estaban acostumbrados muchos cocinillas de fines de semana. Nos organizamos y grabábamos con productos del supermercado de casa. Hay mucha gente que me lo ha agradecido y la respuesta ha sido espectacular.

–Usted prepara postres, pero ya no los come.

–Por desgracia soy diabético, pero a mi mujer le hago todos esos postres. Me han detectado diabetes tipo 2 después de rebajar 40 kilos de peso. Pero es mejor que fuera así. Después de muchos años pesando 112-115 kilos me pregunto por qué demonios no puse fin a eso antes. Antes que tener que preguntarte eso hay que tomar una serie de hábitos adecuados y ya está. Cambiar el estilo de vida. Hay gente que pregunta cómo me mantengo:simplemente hago las cosas bien.

"Al día siguiente de la emisión de 'Pesadilla en la cocina', cuando los demás se están burlando o criticando, hay implicados que, en vez de asumirlo, dicen que todo es montaje, que son actores"

–Vaya cambio cuando lo vemos en sus primeras temporadas de Pesadilla. Usted parece otro.

–Habrá que cambiar la intro porque yo ya no tengo ese aspecto.

–¿Cuándo volverá a grabar Pesadilla en la cocina?

–Teníamos previsto grabar la octava temporada justo después de este ¿Te lo vas a comer?, a mediados de abril. Se nos rompieron todas las previsiones. Por la pandemia se quedaron también inconclusas dos entregas de ¿Te lo vas a comer?y por eso sólo son seis episodios.

–Algunos cocineros y restauradores que aparecen en Pesadilla en la cocina se quejan de manipulación.

–Por desgracia hay mucha gente que cuando se encuentra en esa situación en vez de asumir su responsabilidad le echan la culpa a otro. Al día siguiente de la emisión del programa, cuando los demás se están burlando o criticando, en vez de asumirlo dicen que todo es montaje, que son actores. Es una manera de eludir la responsabilidad. Hay restaurantes que siguen abiertos desde que les echamos una mano. Yo sólo pretendo que todos tengan una oportunidad.

–¿Qué diría sobre la situación de su sector?

–Si hace un año nos cuentan lo que hemos vivido habríamos dicho que eran cosas de película apocalíptica malas. Esas cosas típicas las pelis, que acaban siempre con un remedio en el último momento. Vaya historia que nos ha tocado vivir, amigos.

–¿Por la pandemia le habría gustado añadir algo nuevo a ¿Te lo vas a comer?

–Los problemas de los que hablamos están vigentes, pero la pandemia afectará más allá de su duración a todo lo que es consumo.