Alberto Chicote desvela cómo serán las campanadas de este año

La pareja más esperada para el 31 de diciembre, de nuevo, será la formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, y por supuesto que ante la Puerta del Sol aunque existan limitaciones en la calle. El chef, que mañana estrena temporada de ¿Te lo vas a comer? en La Sexta, no se encuentra obsesionado con los índices de audiencia (el año pasado estuvieron muy cerca de superar a La 1) y prefiere seguir disfrutando de la “experiencia fenomenal” de estar ante los espectadores en un momento tan íntimo y festivo.

"Independientemente de lo que suceda, me parece un momento muy especial. Es una forma de sentirte dentro de algo que tiene que ver con toda la gente de este país. Te vean o no, todo el mundo está pendiente del reloj de la Puerta del Sol y de lo que suceda en esos minutos. Si nos ven a nosotros, estupendo; si al final ven a los demás, también tan ricamente . Me siento parte de algo muy grande porque todo el mundo está pendiente de las campanadas", comenta Chicote.

El modelo que luzca Cristina Pedroche siempre será un aliciente de atención de la audiencia, aunque el sentimiento general en este instante de la despedida del año será en esta ocasión muy diferente. "Será muy especial, porque tengo la sensación de que el cambio de año va a ser más esperanzador que nunca. Vivimos en un paréntesis que se abrió el 13 de marzo y estamos deseando que se cierre. No sabemos cuándo va a ser, pero tenemos la esperanza de que ese paréntesis se cerrará en 2021", reflexiona. "El luminoso de ‘Feliz 2021’ va a tener un significado muy especial. Van a ser las campanadas más esperanzadoras", vaticina el personaje descubierto por el formato de Pesadilla en la cocina.

“Las doce uvas va en nuestro ADN, pero este año con el cambio de año vamos a sentirnos más revitalizados, vamos a estar más cerca del final”, incide.

Ante la retransmisión en sí, el programa va muy ajustado, con veinte minutos y con mucha publicidad: "a los presentadores nos queda el tono. Por mi parte tengo la intención de que sintamos que el inicio de 2021 sea un tiempo de esperanza. Las hemos pasado canutas. Va a haber muchas familias que van a echar de menos a alguien por el coronavirus y tendremos que tenerlas en mente. Los tiros, creo yo, que irán por hacer una entrada de año lo más esperanzadora posible y tal vez no tan festiva como en otros años. No está fundado en nada, pero es mi impresión", argumenta Chicote, que se ha convertido en una de las voces más defensoras de la hostelería en estas semanas