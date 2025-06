'Tracker', el pariente de 'MacGyver' que aterriza en La Sexta

Tracker es un drama de acción e investigación al uso. La Sexta estrena hoy miércoles en abierto esta serie estadounidense, una ventana a la ficción clásica que se echa en falta en los principales canales en abierto. La serie debuta tras El intermedio, cerca de las once de la noche, con sus dos primeras entregas, y también se puede ver bajo demanda en Atresplayer.

Está basada en la novela The Never Game de Jeffery Deaver, estrenada originalmente en CBS en febrero de 2024. Ha sido un éxito en Estados Unidos, una de las series más vistas el pasado año, con su primera temporada, lo que le valió la renovación para una segunda temporada que está en emisión en estos meses. Tracker está protagonizada por Justin Hartley, conocido por su papel en This Is Us. Reúne acción, drama e intriga a través de las vivencias de un cazarrecompensas, con un trasfondo emocional. Está especializado en resolver casos complejos. El personaje protagonista se llama Colter Shaw, rastreador que recorre EEUUen su autocaravana, utilizando sus habilidades de supervivencia para localizar así a personas desaparecidas, resolver crímenes o ayudar a quienes lo necesitan en la resolución de problemas, a cambio de una recompensa.

Su pasado traumático y su formación como superviviente extremo, aprendida de su padre, convierten a Shaw en una persona complicada de tratar, le impulsa tanto el deseo de ayudar como se ve dominado por sus demonios internos.

En cada capítulo Colter se enfrenta a un caso mientras se desarrollan arcos narrativos más amplios relacionados con su vida personal. Hay momentos para la acción y para la introspección personal, explorando temas como la lealtad, la familia y la redención. Cada caso es una oportunidad para mostrar sus habilidades de observación y análisis. Sí, es una revisión del inefable MacGyver, que ha tenido dos versiones generacionales distintas.

Con Colter trabajan Velma Bruin (a cargo de Abby McEnany), que le ayuda a distancia, Teddi Bruin (Robin Weigert), pareja de Velma, experto en estrategia;un hacker, Bobby, que interpreta Eric Graise;y una abogada, Reenie (Fiona Rene), que le aporta su asesoramiento.