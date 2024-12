TVE cambia 'La Revuelta' por 'Late Xou' para enfrentarse hoy a 'El Hormiguero'

Late Xou no va a ser hoy demasiado 'late' ya que comenzará poco antes de las diez de la noche, en coincidencia con El Hormiguero pero no con su programa hermano, similar, La Revuelta con David Broncano. El espacio de Marc Giró, que cumple su segunda temporada en La 2 a nivel nacional, se iniciará antes que nunca en su corta historia para que no se solape con un formato parecido en La 1.

El primer canal de TVE emite esta noche un partido de preparación de la selección femenina de fútbol, que se enfrenta a Francia, de cara a la Eurocopa. El encuentro en directo se programa en La 1 a las 20.50 y concluirá pasadas las 22.45. A esa hora será cuando arranque la entrega de hoy de La Revuelta, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Pero en este caso tendrá enfrente los últimos minutos de Late Xou y también de su enconado rival en Antena 3, el espacio de Pablo Motos.

Con este cambio de horario muchos espectadores van a poder descubrir el estilo de Marc Giró, un late show de estética muy norteamericana y con agudos monólogos. En el espacio de esta noche Late Xou contará con las entrevistas a Silvia Abril, por su serie en SkyShowtime Mamen Mayo (donde interpreta a una mediadora de contenciosos familiares) y a Loles León, de nuevo con La que se avecina. Yolanda Ramos se suma con su sección.

Late Xou se ha convertido en el late show para las minorías, deslenguado y selecto, como su propio presentador. La Revuelta está obligado a cambiar hoy de horario y eso supone no encontrarse con algunos de sus seguidores habituales, por lo que afectará a sus índices de audiencia respecto a días anteriores y tal como ha ocurrido en otros retrasos en la parrilla por el fútbol.