La valenciana À Punt: la autonómica sin provincias

La televisión autonómica valenciana À Punt (el nombre coincidía con un lema independentista catalán) cumple su primer año de emisiones regulares muy lejos de la repercusión esperada por quienes la pusieron en marcha.

Tras vivir su momento de gloria el mes de marzo, cuando gracias a las 19 mascletás, dos Ofrendas maratonianas, la Cremà de las fallas y las fiestas de Castellón lograron un 2,6% de cuota de pantalla, la televisión pública valenciana ha vuelto a su normalidad, y todo parece indicar que cerrará el mes de abril sin llegar al ansiado 2%.

Su programa más visto es la reposición de la comedia costumbrista L’alqueria blanca, producción del desaparecido y anterior Canal 9, de la que se reponen dos episodios en la sobremesa. Muy por detrás están los informativos, para los que han sido contratados la mayor parte de los trabajadores, más de 400, dado que el resto de programas y magacines han sido encargados a productoras.

Con 55 millones anuales de presupuesto, que a juicio de sus responsables es a todas luces insuficientes para lograr sus objetivos, se da la paradoja que la cadena privada autonómica La 8 Mediterráneo, con un presupuesto irrisorio, logra que sus informativos sean mucho más vistos, así como los programas dedicados a fiestas y medio ambiente.

¿Cuáles son los motivos de que À Punt sea un medio irrelevante en la opinión pública?

Unos hablan de indiferencia. No lo sintonizan porque no les interesa su oferta. Otros van más lejos y aluden al rechazo. No soportan su línea editorial, que prefiere hablar de territorio (“territori”) para referirse a la Comunidad, y que en lugar de provincias de Castellón, Valencia y Alicante se refiere a las comarcas del norte, comarcas centrales o comarcas del sur. No hay provincias para la televisión pública de los valencias. El futuro de esta cadena es incierto. Dependerá de lo que digan las urnas. Algunos han defendido su cierre como promesa electoral. Muchos otros lo han comentado sotto voce.

Sin audiencia y sin presupuesto, el proyecto es inviable.