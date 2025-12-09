Verónica Sánchez y su trabajo en una pizzería hasta de dar el salto al cine

Verónica Sánchez, a sus 48 años, atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional. La actriz sevillana está promocionando su última serie, Las hijas de la criada, la adaptación televisiva de la novela homónima de Sonsoles Ónega, galardonada con el Premio Planeta 2023. Verónica Sánchez encabeza el reparto de la nueva serie de Atresmedia, que se ha estrenado en Atresplayer Premium y que próximamente podrá verse en el prime time de Antena 3.

La intérprete andaluza, en plena promoción de Las hijas de la criada, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para ser entrevistada en el programa Hoy por Hoy, de Angels Barceló. Sánchez ha rememorado sus inicios en el cine y la televisión, así como el papel que desempeñó Antonio Resines para relanzar su carrera profesional gracias a la serie Los Serrano y su papel de Eva Capdevila. La actriz conoció a Antonio Resines en la película Al sur de Granada (2003) de Fernando Colomo.

“Estaba en Sevilla, trabajando en una pizzería de camarera, cuando Fernando Colomo, el responsable de todas las cosas buenas que me han pasado en el cine, me dio el papel protagonista de la película Al sur de Granada, donde estaba Resines. Él fue el que me recomendó para que hiciera las pruebas para el papel de Eva, su hijastras en Los Serrano”, ha explicado.

Resines ejerció un papel crucial para su incorporación a Los Serrano y su posterior catapulta hacia la fama. “Te he propuesto para el casting de una serie que voy a hacer para que hagas de mi hija. Hazlo bien, si la cagas es culpa tuya. Yo solo he dado tu nombre para que te llamen”, le dijo el actor cántabro a Sánchez.

La protagonista de Las hijas de la criada estuvo a punto de dejar el mundo de la interpretación. “Hubo un momento en el que tuve que priorizar. Yo me había venido a vivir a Madrid, desde Sevilla, pero mi padre se puso enfermo y yo no tenía la capacidad de poder acceder a castings en Madrid”, ha confesado.

Sánchez siempre tuvo claro que quería ser actriz, pero manejaba una alternativa en la Filosofía, especialmente por la predilección que siente por Nietzsche. “En eso y en la lectura, porque leer ha sido siempre mi refugio desde que era pequeña, a lo que me abandonaba muchas veces por mi timidez o cuando tuve en la adolescencia un desengaño amoroso. La lectura todavía sigue siendo fundamental”, ha asegurado