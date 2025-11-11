'Marioneta', Andy Morales estrena su primera canción en solitario en 'El Hormiguero', "Nada ya me calla"
El cantante gaditano se ha presentado 'Solo', como su próxima gira, tras cerrar ciclo con Lucas González
Con cierto titiubeo inicial, como se aprecia en el vídeo con la canción completa, los nervios quedaron atrás poco a poco, con la voz emocionada, y Andy Morales presentó este lunes en El Hormiguero el inicio de su carrera en solitario, con una gira que se llamará Solo Tour, que tiene su primera fecha en Cádiz el 25 de septiembre del próximo año. Andy rompió con tensión y distanciamiento sus más de 20 años junto a Lucas González y necesitaba iniciar ya, sintiéndose liberado, esta nueva etapa profesional, con equipo propio y con la libertad que ansiaba para componer.
Y su primer tema es Marioneta, que había generado expectación porque con toda seguridad iba a arrojar sentimientos de despecho hacia su ex compañero. Y así ha sido. Se ha quedado bien a gusto
Tras la entrevista con Pablo Motos, Andy ha estrenado su primera canción en solitario y que marca su nuevo rumbo.
¿Cómo es la letra de 'Marioneta', la canción de Andy?
La letra de ritmo flamenco de Marioneta viene a decir:
"Al fin llegó el momento que tanto esperaba
para estar contigo a solas
y mirarnos a la cara.
Quiero dar un paso al frente
porque ya nadie me calla.
El silencio cumplió su tiempo...
Y ahora no me faltan ganas
Te doy gracias por todo este tiempo
y por abrirme los ojos.
Me dejé tratar como una marioneta
y sentirme a tu antojo
pero mi alma ahora grita
Voy a cambiarlo todo
¿Quién eres tú para jugar con mis sueños?
¿Quién eres tú para dar sentimientos?
Si tú no quieres a nadie
tan solo a tu egoísmo.
Olvídate de mi persona
porque yo para ti no existo.
Para todo el mundo fue creíble nuestra historia
pero mi mente no perdona
ni se borra de mi memoria.
Tanto desprecio por tu parte
Que no merecen mi persona..."