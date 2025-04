El corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, el periodista jesuita Antonio Pelayo, ha vivido uno de los días profesionales más dolorosos de su carrera. A sus 81 años ha debido informar de la muerte de la Papa Francisco, a quien estaba tan unido. No ha podido esquivar las lágrimas tanto en el informativo de sobremesa con Sandra Golpe como en su intervención en Y ahora Sonsoles, en el magacín de la tarde, con Sonsoles Ónega. Tras más de 35 años cubriendo la información de la Santa Sede, es el rostro que identifican los espectadores con la basílica de San Pedro y hoy, más que nunca, su sinceridad le ha desbordado.

Pelayo, vallisoletano, ha desgranado recuerdos de su experiencia informativa junto al fallecido Papa. Con él tuvo una detenida charla de casi una hora en su apartamento de Santa Marta, donde residía Bergoglio desde que fue nombrado pontífice. El periodista y sacerdote descubrió la autenticidad de aquel obispo llegado de Buenos Aires, preocupado de forma auténtica por los débiles y los desfavorecidos.

“He visto morir a cinco papas y a todos les he querido mucho, pero con ninguno me he sentido tan íntima y personalmente unido como con Francisco", ha reiterado Antonio Pelayo, a quien considera al Papa fallecido "como un padre". "Un Santo Padre", pero "un padre" de vocación en su relación con los demás.

“Ya te puedes imaginar que me encuentras en un estado bastante deprimido. Para mí es una pérdida personal. Yo creo que ha sido una nueva crisis respiratoria y que se ha ido agravando hasta atacar el sistema cardiovascular. Atreverme a decir que era amigo del Papa es un poco excesivo, pero era una persona que me era muy cercana", ha desvelado el corresponsal de Antena 3.