Rosa Rodríguez se perfila como ganadora de 'Pasapalabra' y esta es la fecha del bote

Antena 3 ha iniciado una sorprendente promoción que ha impactado a los espectadores de Pasapalabra en la noche del miércoles: Pasapalabra está a punto de vivir un gran momento con el bote máximo alcanzado en su actual andadura. Y se perfila quién sería la ganadora, anunciada en la promoción.

Rosa Rodríguez, la gallega de origen argentino, y que lleva un año compitiendo por alcanzar el premio junto a su rival y amigo, Manu Pascual, está a una de conseguir nada menos que 2.542.000 euros de premio.

No es la primera vez que ella, y su compañero, se quedan a una. Si Antena 3 ha iniciado la promoción es porque el bote se haría realidad con esa cantidad.

Ese dinero, 2.542.000 euros, tendría así una fecha próxima en la que se concedería este superbote. Esa entrega sería la del lunes 22 de diciembre. El mismo día de la Lotería de Navidad y, por tanto, sería un programa especial que se emitiría en prime time.

La noche del lunes 22 de diciembre está llamada a vivir en Antena 3 el bote de Pasapalabra que conseguiría Rosa Rodríguez con un premio de récord en el actual formato y la mayor cantidad en metálico entregada individualmente en esta cadena.