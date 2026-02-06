Sonsoles Ónega ha rectificado y ha pedido disculpas por el error geográfico de no percatarse que el puente José León de Carranza transcurre sobre aguas de la Bahía de Cádiz y no eran imágenes de las inundaciones que sufren la provincia de Cádiz. El mar, con tono pardo oscuro, estaba picado con la borrasca Leonardo, pero no era riada de la lluvia.

La pifia en el programa del miércoles de no observar que eran aguas abiertas, con la pleamar que había elevado el nivel, ha dolido en la redacción del vespertino de Antena 3 Y ahora Sonsoles. Fue una precipitación y nadie en la tertulia se dio cuenta del contexto. La conductora del programa pedía disculpas este jueves retomando la estampa del puente gaditano y reconociendo que "entre las miles de imágenes" que llegaba en una tarde tan dramática en Andalucía se podía producir esa equivocación.

"Nos metimos en un charco y resultó ser la Bahía de Cádiz... una confusión". "Que Dios tenga en su gloria a quien le ha parecido un error imperdonable y a quien nunca se equivoca", ha sido la reacción de Sonsoles Ónega.