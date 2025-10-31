Vito Quiles y Gabriel Rufián, el dúo más votado para presentar las Campanadas 2025 en TVE

TVE sorprendió esta semana lanzando una votación para animar a la audiencia a elegir a los futuros presentadores de las Campanadas 2025, quienes tomarán el relevo de David Broncano y Lalachus. La iniciativa, que pretendía dar voz al público y mantener la frescura del formato, abrió su encuesta el martes 28 de octubre… y, contra todo pronóstico, se cerró tan solo dos días después. A las 10:00 horas de este jueves, la web oficial ya mostraba el fin del proceso, pese a que originalmente estaba previsto que durase hasta el 28 de noviembre.

El resultado ha sido tan inesperado como variado. En lo más alto de la lista figuran el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el activista Vito Quiles, quienes han logrado un total de 7.300 votos favorables frente a 1.100 en contra. Una combinación política-mediática que ha captado la atención de miles de internautas y que lidera la clasificación. Este dúo se ha hecho viral en redes sociales este año debido a las entrevistas que el divulgador ha realizado al portavoz de ERC a las puertas del Congreso.

Pero no han sido los únicos protagonistas inesperados. En segunda posición se sitúan los polémicos economistas Simón Pérez y Silvia Charro, conocidos por su viral aparición en un vídeo donde supuestamente se encontraban bajo los efectos de sustancias y por su reciente reaparición gracias a un reportaje de Equipo de Investigación. Este dúo acumula 4.800 votos, confirmando que el tono irónico que ha marcado el sondeo.

Ranking de la encuesta elaborada por TVE para presentar las Campanadas 2025 / RTVE

Muy cerca, y representando al mundo del motor, se encuentran Fernando Alonso y Antonio Lobato, con 3.600 apoyos, demostrando que la idea de ver a la pareja narrando las campanadas desde la Puerta del Sol no desagrada a los aficionados a la Fórmula 1.

Tras ellos aparecen nombres aún más sorprendentes, como los investigados por corrupción Koldo García y José Luis Ábalos, o la peculiar candidatura del entrenador José Bordalás y el futbolista Allan-Romeo Nyom, del Getafe C.F., quienes han logrado alcanzar la quinta posición, generando ovaciones entre los seguidores del club madrileño.

Más allá del componente humorístico que muchos usuarios han querido aportar, esta iniciativa deja una reflexión clara: el público quiere participar en la elección de los rostros que despedirán el año en la cadena pública. Y aunque las preferencias de los votantes han mostrado una fuerte carga irónica, entre las opciones también se encuentran nombres que podrían encajar en la estrategia televisiva de TVE de cara al próximo 31 de diciembre.