Manuel Escribano hizo ayer su primer paseíllo en el Centro Hospitalario La Fraternidad de Madrid, donde está ingresado desde el pasado jueves y se recupera de una tremenda cornada en el muslo izquierdo, atravesado de parte a parte, afortunadamente sin que haya afectado a arterias ni venas fundamentales. El diestro gerenense, en una tarde con un ambiente crispado y con un sector del público vociferante, puso al respetable en pie en el tercio de banderillas, librándose por tablas de una cornada en un par por los adentros y luciéndose en otro al violín. El torero estaba realizando una importante faena cuando el toro le cogió por el pitón izquierdo. Tras la última revisión de las heridas por parte del cirujano-jefe de la plaza de toros de Las Ventas, Máximo García-Padrós, hablamos con el torero.

–Manuel, ¿qué le ha recomendado el doctor?

–Que ande con las muletas. Acabo de darme un paseíto. Estoy haciendo ejercicios para doblar la pierna y no perder intensidad muscular. Me ha dicho que levante la pierna para que me circule la sangre. La herida se ve bien y la analítica ha dado regular por la pérdida de sangre.

–¿Cuándo saldrá del hospital?

–Espero salir el martes.

–Si llega a ser en la pierna derecha, que casi pierde por la cornada de Alicante...

–Ésta también ha sido fuerte. Creía que me había reventado las venas y las arterias principales. La cornada ha atravesado el muslo y me ha dejado todo al aire. Salía un chorro de sangre enorme. Me ha inaugurado la pierna izquierda, donde no tenía nada. Gracias a Dios no ha sido en la derecha.

–¿Cuándo reaparecerá?

–El 22 de junio en Utrera con una de Miura. Tengo ganas. Es un cartel bonito –alternará con Octavio Chacón y Pepe Moral– y en una plaza cerca de Sevilla.

–¿Por qué continuó toreando pese a los avisos del toro cuando tenía el triunfo en su mano?

–Pequé un poco de ambición, apretando más la tuerca. Sentía que las dos orejas podían estar cerca. Sabía que el toro se metía por dentro. Por el izquierdo me avisó y di la opción al toro para que me cogiera. Quise darlo todo. Era blanco o negro. Son las tardes en las que merece la pena todo. Salió cruz y aquí estoy. Aguanté las miradas y aposté sabiendo que me iba a coger.

–Lo del par de banderillas por los adentros fue inverosímil. Puso al público en pie.

–Pasó supercerquita. La verdad es que es emocionante y bonito. Salí de milagro. Son los momentos de emoción de una tarde.

–¿Cómo valora la actitud del público?

–Hay un sector en Madrid exigente, con dureza. Pero la plaza, en su conjunto, estuvo entregada. Escuchaba los oles y en los pases de pecho rugía. Por eso merece la pena todo.

–Otro inconveniente fue el viento.

–Siempre molesta y además estos toros lo acusan más.

–Una sola tarde, Roca Rey... ¿Iba más presionado?

–Estuve toda la tarde muy tranquilo. Los días previos a la corrida sí tuve mucha responsabilidad porque era mi única tarde en San Isidro y en Sevilla no había tenido opciones, lo que me sirvió de motivación. Pero en la actuación estuve relajado, lúcido y fresco.

–¿Qué resta de temporada en plazas fuertes?

–Espero que esto de Madrid me sirva para que salga Pamplona y Bilbao.

–¿Por qué las empresas no le han tratado como merece?

–No lo sé. Habría que preguntárselo a las empresas. Yo creo que deberían haberme puesto dos tardes en Sevilla y dos en Madrid porque me lo he ganado en el ruedo y lo demuestro.

–Comenzó en Valdemorillo triunfando con ‘miuras’...

–Son las circunstancias de cada uno. Por eso hay que salir como salí.

–¿Qué espera ahora?

–Seguir sumando y creciendo.

–¿Cambiará en su tauromaquia?

–Ni un ápice. Saldré a por todas.