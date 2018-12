"Arrancaré la temporada 2019 el mes de enero en México"

El matador de toros Esaú Fernández (Camas, 1990) comenzará la próxima temporada su campaña en tierras mexicanas, donde tiene previsto torear en media docena de corridas y sumar más festejos en Perú y Venezuela. Es otro de los diestros sevillanos que mantendrá viva la llama de la ilusión a la espera de sumar espectáculos en España, donde este año ha hecho el paseíllo en cinco plazas. El torero, que ha contraído recientemente matrimonio con la cantante María Toledo –quien ha actuado este sábado en el Lope de Vega–, afirma:“Estoy muy contento y muy feliz. Aquello de ‘Torero casado, torero acabado’, ahora es al revés. Me encuentro mejor, estoy más asentado y maduro”.

–Esaú, ¿cómo ha sido su temporada?

–Entre España y América he sumado siete corridas de toros, de ellas cinco aquí, y diecisiete festivales. Destacaría una faena muy buena en Tafalla, otra en Sotillo de la Adrada y una en la plaza mexicana de San Cristóbal de las Casas a un toro que toreé muy despacio. Y en festivales he vivido tardes muy bonitas como las de El Castillo de las Guardas y Camas.

–¿Al torear poco se puede perder el sitio?

–Si se entrena mucho y se hace campo, no. Estoy super agradecido a todos los ganaderos de España. Gracias a ellos y a los tentaderos que me dan estoy mejor que nunca. Desde que terminó la temporada, llevo ocho o diez, el último, este fin de semana, en la finca de Juan Pedro Domecq, con tres vacas extraordinarias; una de ellas cumbre, a la que toreé muy bien por abajo.

Quiero entrar en las ferias. No es fácil, pero lo han hecho muchos. Lo que hace un hombre lo puede hacer otro"

–¿Esperaba torear en la pasada Feria de Abril de Sevilla?

–La verdad es que sí. Creo que tenía más que méritos. En la corrida de Miura de 2017 en uno de los toros sonó la música y estuve a punto de cortar una oreja y al otro lo pinché.

–En Madrid sí estuvo anunciado

. –Así es. Hice el paseíllo en Las Ventas en San Isidro con la corrida de Saltillo, que fue intoreable.

–¿Qué previsiones tiene para su próxima campaña?

–Comenzaré a principios de enero en la plaza mexicana de Puebla, que es de primera categoría. Espero torear en media docena de corridas, entre otras San Cristóbal de las Casas. En México me ayuda Don Bull y tengo pendientes contratos en Perú y Venezuela. Serán corridas puntuales. Ida y vuelta. El objetivo es estar preparado para cuando toree en España. Tengo que dar un aldabonazo fuerte;ya no me vale puntuar.

–¿Cómo valora la situación para toreros que no se encuentran en los puestos cimeros?

–Es difícil y fácil. Dependemos de Sevilla y Madrid. Cuando uno está preparado puede cambiar la moneda rápido. Me hace falta un triunfo fuerte que cambie la situación.

–¿Quién le apodera o ayuda?

–Me está ayudando José Montes, matador de toros. Me ayuda y me corrige.

–¿Qué prevé para 2019?

–Me pillará mentalizado y preparado. Quiero torear en mi plaza, en Sevilla, y cambiar todo para mejor y entrar en todas las ferias. No es fácil, pero lo han hecho muchos. Lo que hace un hombre lo puede hacer otros.