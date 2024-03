Borja Jiménez y Antonio Miura recogieron los trofeos de los ‘Puerta Carmona’

El Círculo Taurino Puerta Carmona de Sevilla celebró, en coincidencia con la entrada de la primavera, su gala anual para entregar los premios taurinos correspondientes a la temporada 2023. Fue en un acto presentado por la periodista Inma León y celebrado en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur que contó con el respaldo de un gran número de aficionados y autoridades. Los premios habían sido fallados en favor de Morante de la Puebla y la ganadería de Miura e incluían otro galardón para en el torero Borja Jiménez como torero revelación de la temporada 2023.

Morante había sido galardonado como autor de la mejor faena de la pasada Feria de Abril instrumentada al toro Ligerito, un ejemplar de Domingo Hernández al que le cortó las dos orejas y el rabo en una tarde para los propios anales del coso maestrante. El diestro cigarrero, que atraviesa un difícil momento de salud, no pudo comparecer para recoger el premio. El pasado fin de semana no pudo torear en Navalmoral de la Mata y este mismo sábado ha causado baja en Almendralejo. Si no surgen nuevos contratiempos tiene previsto volver a vestirse de luces el Domingo de Resurrección en Sevilla.

Los Puerta Carmona habían subrayado en segundo lugar la bravura del toro Choricero al que consideraron el mejor astado lidiado en la pasada Feria de Abril. Fue un ejemplar marcado con el hierro de Miura que le cupo en suerte al diestro Manuel Escribano, que le cortó una oreja después de una intensa faena. Antonio Miura, uno de sus criadores, mostró su agradecimiento por distinción dando un repaso a la lidia del animal antes de narrar lo que Sevilla ha significado para esta ganadería a lo largo de la historia y la ilusión que tienen puesta en la corrida de este año.

Borja Jiménez, que llegó a la Fundación Caja Rural después de acompañar a su maestro Espartaco en la presentación de su biografía en el Ayuntamiento, recibió el premio extraordinario como torero revelación de la pasada temporada. Jiménez hizo el paseíllo en tres ocasiones en Las Ventas en la pasada campaña: la confirmación de alternativa en el mes de abril, la tarde del 16 de julio en la que dio una vuelta al ruedo y la de las tres orejas a la corrida de Victorino Martín en la Feria de Otoño que cambió radicalmente su vida taurina. A esas tardes se sumaron otras actuaciones notables como la corrida de José Escolar en Pamplona, el importante paso por la Copa Chenel, la sólida actuación con la corrida de Palha en Zaragoza o el cierre de temporada en el festival benéfico de La Maestranza.

Jiménez recordó los hitos de esa temporada temporada inolvidable y mostró su orgullo por estar anunciado tres tardes en el abono sevillano aludiendo ala “responsabilidad” que supone esta apuesta. Después de haber salido a hombros en Castellón el pasado domingo con los victorinos y haber puntuado con nota en Valencia, le esperan tres tardes en Las Ventas y las tres de Sevilla.