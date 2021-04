Clase de toreo en el Círculo de Labradores

El Salón Real del Círculo de Labradores se abrió ayer para hablar de toros. Más bien, para que los asistentes aprendieran de la mano de tres maestros: José Antonio Campuzano, Víctor Puerto y Eduardo Dávila Miura. Una mesa redonda con el título Otros caminos del toreo y con ellos como protagonistas sirvió para mitigar las ganas de corridas en la Maestranza. Si no hubiera pandemia, ayer habría sido el turno de Antonio Ferrera y Emilio de Justo junto a seis toros de Victorino Martín. Pero como el virus sigue presente, la palabra fue el eje vertebrador de la charla, animada por las preguntas del periodista José Enrique Moreno, moderador del acto.

La presentación de los toreros por parte del presidente del club, Benito Mateos, ya fue un avance de lo que se iba a desgranar: "Los tres son divulgadores del toreo". Y así fue. Se encargaron durante una hora de dar su visión sobre cómo construir la trayectoria de un aspirante a torero o de un aficionado práctico que quiere disfrutar con un capote en la mano. A ello se dedica desde una década Dávila Miura, que ya ha enseñado las bases del toreo a más de 5.000 alumnos. Camino parecido el de Víctor Puerto, centrado en empresarios que triunfan en su sector y también quieren sentirse toreros por un rato.

Campuzano, por su parte, sigue buscando nuevos talentos al tiempo que ha abierto un club de toreo en el Zaudín: "Lo que intento transmitir es lo que aprendí en Alcalá del Río". Campuzano aprendió de Gitanillo de Triana en la escuela de esa localidad. Por ello, hace hincapié "en la importancia de dar con una persona que te dedique las 24 horas del día para llegar a figura del toreo". Él lo hizo con el francés Sebastián Castella y con el peruano Andrés Roca Rey, a los que enseñó desde jóvenes: "Enseñar a un niño que quiere ser torero es muy gratificante y no cuesta trabajo hacerlo". Una afirmación que contrasta con las experiencias vividas por Dávila Miura, que prefiere los adultos en su Club Aficionados Prácticos Taurinos. Puerto, en cambio, destaca de sus alumnos que "llegan por admiración y para liberar la tensión del trabajo".

Los tres demostraron ante el micrófono acreditada labor docente taurina. Cada uno en su terreno, hacen porque "se conozca lo grande que es el toreo", como afirmó el madrileño Víctor Puerto. Sus enseñanzas van desde el toreo de salón hasta la explicación de lo que ocurre en la lidia del toro. "Mucha gente lleva yendo toda la vida a las plazas y no sabe lo que está viendo", asegura Campuzano. Este proceso es tan importante que el propio Dávila Miura reconoció que le hubiera gustado "tener una mejor base de toreo de salón, pues me ha lastrado en mi carrera". Por ello, inculca a sus alumnos esta parte del toreo con ahínco. No obstante, reconocieron que "es más difícil torear que enseñar a torear", resaltando Campuzano el nivel que hay actualmente en el escalafón de matadores.

Por último, debatieron sobre la situación que vive el mundo del toro a causa de la pandemia y sus consecuencias en plazas como la Maestranza de Sevilla. "Siento frustración y pena", explicó Puerto, que comparó los aforos en el AVE con las restricciones de metro y medio que exigen en los tendidos. Campuzano se mostró contundente y criticó a los gobernantes: "Hay políticos que son aficionados, pero no se atreven a mojarse por miedo a poder ser culpables de contagios". Dávila Miura puso la nota positiva al finalizar diciendo que "septiembre ya está en el horizonte", aludiendo al aplazamiento de los carteles en el coso de El Arenal.