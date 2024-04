Lama de Góngora, Ruiz Muñoz y Calerito: a las puertas de una oportunidad

Los matadores de toros Francisco Lama de Góngora, José Ruiz Muñoz y Juan Pedro García 'Calerito' protagonizan la segunda cita de esta temporada en la Maestranza sevillana, la de este domingo, 7 de abril, que sirve de hilván o nexo entre la lujosa apertura del Domingo de Resurrección y el inminente ciclo continuado de festejos que se inicia el próximo martes. Al empresario Ramón Valencia, que se ha decantado este año por el formato de terna en detrimento del sexteto de los dos anteriores, no le gusta demasiado ese apelativo de oportunidad que viene calificando este festejo. Pero, sea como sea, esta corrida dominical podría convertirse en un espaldarazo para las respectivas carreras de estos jóvenes matadores de nacimiento o ascendencia hispalense. Delante tendrán una corrida de Fermín Bohórquez, que repite en Sevilla con corrida a pie después de muchos años especializados en la lidia ecuestre. Será una cita de cabales que tiene el aliciente de descubrir el verdadero estado de forma y fondo de tres toreros que siguen interesando.

Lama de Góngora, que ya se vio anunciado el pasado año en el sexteto de oportunidades vuelve a la misma plaza que le vio triunfar con rotundidad en su época de novillero sin picadores. Todo eso queda lejos ya. Curtido en mil batallas –la América taurina ha sido vital en su forja como matador y como hombre- vuelve a la plaza de la Maestranza dispuesto a confirmar las buenas vibraciones mostradas en otros festejos de la periferia.

“Para mí Sevilla lo es todo; es la ciudad que me vio nacer y que me ha visto crecer como persona. Son sus calles, su gente, los días señalados que he vivido aquí…” señala el torero del Arenal advirtiendo que la plaza de la Maestranza es la que le ha visto “crecer como torero”. “Volver a Sevilla, para mí, significa todo porque después de tanto sacrificio, de tanto tiempo de lucha, de viajar tanto para crecer como torero, estar en la Maestranza supone un antes y un después en mi carrera y sobre todo me puede aportar el poder convencer al aficionado que me siga y se pueda ver el fondo y la trayectoria que he adquirido como torero” añade el diesro sevillano que recuerda aquel triunfal debut en el ciclo de promoción. “Revivir esos momentos, verte anunciado en Sevilla… Es algo muy especial, tengo los sentimientos a flor de piel y espero que ese día se pueda ver algo importante”, concluye.

El segundo espada del cartel es José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero, que está logrando encontrar un lenguaje propio sin abdicar del poderoso modelo familiar. El pasado año logró embelesar con el sello de lo distinto. Fue una faena, sólo apta para buenos paladares, que mereció mejor premio. A pesar de todo, más allá de la vuelta al ruedo que pudo dar, quedó el regusto y el premio de volver a verse anunciado en la Feria de Abril a pesar de que la vida, desgraciadamente, le ha golpeado con fuerza.

“Sevilla para mí es la plaza más especial y más importante que hay en el mundo taurino: la del 7 de abril para mí es una tarde muy importante que llevo esperando hace mucho tiempo y gracias a la vuelta al ruedo que di el año pasado es de justicia verme anunciado”, declara Ruiz Muñoz. “Si un triunfo en Sevilla no sirve no sé en qué plaza va a servir. Tengo muchas ganas y mucha ilusión porque salga un toro de Fermín embistiendo para que pueda torear despacio; ésa es la obsesión que tengo. La temporada pasada ha sido muy importante de cara a los profesionales y la afición”, precisa.

Calerito, el joven matador de Aznalcóllar, dejó hace ya mucho tiempo ese aura de niño prodigio que le acompañó en sus comienzos para convertirse en un torero sólido, capaz y de enorme calidad que ha sabido ir convenciendo a los profesionales y aficionados gracias a su tesón, ganas de ser y esa entrega sostenida que le ha servido para repetir en Sevilla, una plaza que “es la que soñaba desde niño y la que me quita el sueño ahora como hombre”, reflexiona. “Como torero sueño con ir a muchas ferias, verme anunciado en muchas plazas pero al final el camino de ir a esas ferias es llegar a Sevilla, venir a mi tierra, mi objetivo siempre será Sevilla” puntualiza Calerito que ofrece al aficionado sevillano “la ilusión de la juventud que tengo”. “Un triunfo en Sevilla puede aportarme todo y dar ese giro a mi carrera que tanto necesito y por eso venimos con esa ilusión. Es una plaza que te puede cambiar la vida y ojalá ese día sea decisivo para mi temporada y mi carrera. Tengo mucho que darle a esa afición y me siento en deuda con ella; quiero devolverle lo mucho que he recibido”, zanja Calerito.