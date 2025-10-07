El Cid sustituye a Manzanares en el festival de las hermandades de San Bernardo y El Amor

El diestro Manuel Jesús El Cid sustituirá a José María Manzanares, que arrastra una lesión costal, en el cartel del festival organizado a beneficio de las hermandades de San Bernardo y el Amor y en homenaje a la dinastía Vázquez, tan estrechamente vinculada a la cofradía del Señor de la Salud y la Virgen del Refugio. El festejo, que cerrará la temporada 2025 en la plaza de la Maestranza, se celebrará el próximo 13 de octubre.

Así las cosas, la terna queda vertebrada por los nombres de El Cid, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta -que convirtió en matador el 28 de septiembre- junto al del novillero sin Manuel Domínguez para estoquear un combo ganadero que no ha sufrido variación y en el que figuran, respectivamente, los hierros de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández -que lidiará dos ejemplares consecutivos, Talavante, Espartaco, otro de Talavante y un eral de El Parralejo que se lidiará sin picar.