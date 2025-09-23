David de Miranda sustituye a Manzanares en la corrida del viernes en San Miguel

La Empresa Pagés ha confirmado la sustitución del torero José María Manzanares, quien causa baja por lesión, para la corrida que se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre de 2025 en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. El diestro onubense David de Miranda será quien ocupe su lugar en este destacado festejo taurino. Según el comunicado oficial de Pagés, David de Miranda hará el paseíllo formando terna junto a Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes lidiarán reses de las ganaderías de Victoriano del Río y Toros de Cortés. El espectáculo, que forma parte de la temporada taurina sevillana, dará comienzo a las 18:30 horas en uno de los cosos más emblemáticos de España.

Lesión de Manzanares

La configuración definitiva del cartel tras la lesión de Manzanares ha sido muy esperada por los aficionados. La empresa organizadora ha optado por David de Miranda, quien tendrá una importante oportunidad para mostrar su arte en un escenario de prestigio como es la Maestranza sevillana. El festejo programado para el 26 de septiembre representa una de las citas más relevantes del calendario taurino sevillano de este 2025.