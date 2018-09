Una despedida de Puerta Grande

"Ha sido muy emocionante y emotivo"

Juan José Padilla explica a este medio: "Ha sido un triunfo muy emocionante y emotivo, tanto desde el recibimiento por parte de la afición hasta lo logrado en el ruedo. Desde siempre he tenido una relación muy estrecha con Lisboa, donde he salido a hombros en cinco de las seis tardes en las que he toreado. Incluso, de paisano, recogiendo un premio en la plaza, me sacaron a hombros. Lo de anoche lo viví pasionalmente". / Luis Nieto