El matador de toros gerenense Manuel Escribano, único torero en la historia que puede presumir de haber indultado sendos toros de las ganaderías de Miura y Victorino Martín, apenas ha toreado en julio, donde tenía pendiente como uno de los platos fuertes de su temporada una corrida de Miura en Pamplona, suspendida por la lluvia. En agosto, que comenzará en Las Colombinas ante toros de Cuadri, retorna a otros compromisos importantes como Bilbao, recuperado plenamente de la gravísima cornada sufrida por un toro de Adolfo Martín en Madrid, donde consiguió otro de sus triunfos importantes.

–Manuel, tras el indulto de ‘Tahonero’ en Utrera, apenas ha toreado...

–Únicamente en Las Azores y en Soria, donde desorejé a un 'victorino' y en un festival en Moraleja, en Cáceres, donde corté tres orejas. Pamplona, donde me jugaba mucho, se suspendió por la lluvia. En Santander no me han llamado desde la cornada de Alicante y en Mont de Marsan no ha habido contactos.

–¿Qué espera a partir de ahora?

–Entre agosto y septiembre sumaré más de una veintena de corridas. Comenzaré el 1 de agosto en Huelva con una de Cuadri y en ese mes tengo uno de los puertos importantes de la temporada, Bilbao, con una de Miura.

"Los dos indultos, además de la recompensa, sirven para sentirse orgulloso de lo que he hecho"

–¿Cuántas corridas ha sumado hasta ahora?

–Como una decena.

–¿Qué actuaciones destaca?

–Valdemorillo, con toros de Miura;Madrid, la más señalada, la más importante por lo que significó y por como lo afronté. Cayó cruz –cornada muy grave, de parte a parte del muslo izquierdo en una actuación muy seria e importante–. Hubiera conseguido un triunfo grande, pero hay muchas cornadas que sirven más que los triunfos. La cornada llegó porque quise dar un paso más y eso tiene un mérito añadido. La actuación de Soria fue importante y también la de Utrera.

–En cuanto al reconocimiento de las cornadas, cuando recibió aquella terrorífica de Alicante le dejaron descolgado del circuito...

–Por eso siempre digo que “yo no espero nunca nada”. Únicamente tengo que seguir machacando y golpeando.

"Lo de Madrid ha sido lo más importante. Cayó cruz, pero hay cornadas que sirven más que los triunfos"

–En Utrera reapareció tras la cornada de Madrid ¿Cómo vivió aquella tarde?

–Fue muy emotiva. No estaba recuperado al cien por ciento. Llegué con falta de fondo. Ahora estoy recuperado plenamente.

–¿Cómo fue la faena y ‘Tahonero’?

–Fue un toro noble desde el principio, que acudió bien en banderillas. En la muleta tuvo mucha fijeza y se desplazó bien tras los chismes. Fue un toro bravo y enclasado con la dificultad propia de un miura y una faena emocionante.

–Es el único torero en la historia con indulto de un ‘miura’ y un ‘victorino’.

–Sí. En Sevilla, en 2016, el toro 'Cobradiezmos' de Victorino y en Utrera este año a 'Tahonero', único indultado de la ganadería de Miura.

–¿Esa marca sirve para una mayor cotización?

–Además de la recompensa la mayor satisfacción es la de uno mismo y sentirte orgulloso por lo que has hecho.