Fernando Adrián será apoderado por Santiago Ellauri

El matador Fernando Adrián y el taurino sevillano Santiago Ellauri han cerrado un acuerdo de apoderamiento que marcará el rumbo de la carrera del diestro madrileño a partir de la temporada 2026

Ellauri, que había llevado la carrera de Manuel Jesús El Cid y Miguel Ángel Perera en distintas etapas y alianzas, será el encargado de coordinar las actuaciones, contratos y proyectos de Adrián, gestionando sus próximos compromisos profesionales.

Adrián, por su parte, deja atrás el apoderamiento que le había vinculado a Maximino Pérez en las dos últimas temporadas. "Durante este tiempo, Fernando Adrián ha logrado importantes hitos en su carrera, entre los que destacan tres puertas grandes consecutivas en Las Ventas y 25 puertas grandes también consecutivas entre las temporadas 2023 y 2024, consolidándose como uno de los nombres más destacados del toreo actual", destaca su gabinete de prensa.

"El torero madrileño llega a este nuevo proyecto tras una temporada destacada, en la que ha dejado su sello en plazas de primer nivel como Madrid —con la recordada faena al toro Frenoso, de Victoriano del Río, y la oreja paseada en la Corrida de Beneficencia—, Pamplona, Arles, Bilbao, Zaragoza (dos tardes), Albacete, Cuenca, Pontevedra, Guadalajara o Teruel, entre otras" ha destacado su servicio de comunicación en otra nota emitida para anunciar el nuevo rumbo profesional.