Fernando Cepeda y Santiago Domecq protagonizarán las XXIV 'Lecciones Magistrales' de Aula Taurina

Fernando Cepeda protagonizará la charla del próximo 27 de enero en el Salón de los Carteles de la plaza de la Maestranza.

La asociación de profesores y alumnos de enseñanza secundaria Aula Taurina inaugura el próximo martes, 20 de enero, la XXIV edición de sus clásicas Lecciones Magistrales que organiza cada año con el patrocinio de la Real Maestranza de Sevilla. El escenario de las sesiones, un año más, será el Salón de los Carteles de la plaza de toros con entrada libre y abierta a todos los aficionados hasta colmar el aforo previsto.

Este consolidado ciclo cultural, referente en la divulgación de la tauromaquia entre la juventud, volverá a contar con la participación de destacadas personalidades del ámbito taurino que abordarán distintas vertientes de la fiesta desde la ganadería, la profesión del torero y la promoción cultural.

La primera sesión, que comenzará a las 18.30 horas, estará protagonizada por el ganadero Santiago Domecq Bohórquez, propietario de la prestigiosa ganadería jerezana, con la moderación del periodista Santiago Sánchez Tráver. La de Santiago Domecq ha sido una de las ganaderías más destacadas en los últimos años en la plaza de la Maestranza desde su debut en la Feria de Abril de 2019. En el recuerdo más reciente está el juego del célebre toro Tabarro, al que David de Miranda le cortó las dos orejas en el serial de 2024, o Anárquico que recibió el honor de la vuelta al ruedo póstuma en la última feria después de ser lidiado por Miguel Ángel Perera.

Santiago Domecq en el tendido de la plaza de la Maestranza. / Arjona-Pagés

En la segunda sesión, el martes 27 de enero, llevará el título de La Tauromaquia de Fernando Cepeda y contará con la presencia del propio diestro de Gines bajo la moderación del periodista taurino Carlos Crivell. Cepeda, que tomó la alternativa en Madrid en 1987, siempre ha gozado del placet del aficionado por la pureza de su concepto clásico que bebe de fuentes como las de su paisano, el recordado diestro Manolo Cortés. Se retiró en 2006 y en la temporada posterior asumió el apoderamiento de Miguel Ángel Perera al que acompañó hasta 2018.

La última de las charlas, finalmente, se celebrará en la tarde del 10 de febrero con el título La promoción de la cultura taurina en Andalucía: las escuelas taurinas andaluzas. Intervendrá Eduardo Ordóñez Acosta, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, con la moderación del periodista taurino Emilio Trigo.