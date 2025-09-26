Las fotos de la Puerta del Príncipe de la corrida de Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado en Sevilla 2025

NOCTURNA
26 de septiembre 2025 - 21:17

Galería gráfica con las personalidades y famosos que han acudido al vigesimosegundo festejo de la Maestranza con Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado, en el marco de la Feria de San Miguel 2025.

Pedro, Miguel, Alvaro, Juan Jose, Jose y Diego
1/18 Pedro, Miguel, Alvaro, Juan Jose, Jose y Diego / Ismael Rubio
Teresa Meneses y Mariano Pérez
2/18 Teresa Meneses y Mariano Pérez / Ismael Rubio
Antonio Perez, Carlen Nuñez, Rosa Gallego, Miguel Gallego, Juan Manuel Padilla y Jorge García.
3/18 Antonio Perez, Carlen Nuñez, Rosa Gallego, Miguel Gallego, Juan Manuel Padilla y Jorge García. / Ismael Rubio
Dr García Perla y Dra Macarena Muñoz
4/18 Dr García Perla y Dra Macarena Muñoz / Ismael Rubio
María José Farmen, Carla Urquijo, Daita Román, Miriam Calero, María José Sanchez, Mamen Lucenas
5/18 María José Farmen, Carla Urquijo, Daita Román, Miriam Calero, María José Sanchez, Mamen Lucenas / Ismael Rubio
Luis de Paulova
6/18 Luis de Paulova / Ismael Rubio
Daniel Delgado, María Torres, Sandra Salas y Juan Carlos Castrellón
7/18 Daniel Delgado, María Torres, Sandra Salas y Juan Carlos Castrellón / Ismael Rubio
Pepe Cobo y Antonio Pulido
8/18 Pepe Cobo y Antonio Pulido / Ismael Rubio
Pablo del Río y Ricardo del Río
9/18 Pablo del Río y Ricardo del Río / Ismael Rubio
Sophia Ratzinger, Marcello Riva, Markus Berthold, Angelika Kaufmann y Gesine Riva
10/18 Sophia Ratzinger, Marcello Riva, Markus Berthold, Angelika Kaufmann y Gesine Riva / Ismael Rubio
Manuel Jesús "El Cid"
11/18 Manuel Jesús "El Cid" / Ismael Rubio
Ricardo Recio, Jose Antonio Camuñez y Antonio Martin Velazquez
12/18 Ricardo Recio, Jose Antonio Camuñez y Antonio Martin Velazquez / Ismael Rubio
Andres Amoros
13/18 Andres Amoros / Ismael Rubio
Joaquín Morón, Jose Alba, Manuel Marchena, Alberto Marina, Alvaro Marina
14/18 Joaquín Morón, Jose Alba, Manuel Marchena, Alberto Marina, Alvaro Marina / Ismael Rubio
Alberto Delgado y Cristina Salazar
15/18 Alberto Delgado y Cristina Salazar / Ismael Rubio
Jorge Medina y Marta Canbas
16/18 Jorge Medina y Marta Canbas / Ismael Rubio
Joaquin Medina
17/18 Joaquin Medina / Ismael Rubio
Ricardo Suarez y Ana de los Reyes
18/18 Ricardo Suarez y Ana de los Reyes / Ismael Rubio

