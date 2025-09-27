CARRERA NOCTURNA
Antonio Amoros, Jose Luque Teruel, Carmen de Tomas, Toñi Tocino, Lourdes Fernandez-Burgos, Lourdes Bueno, Carlos bueno / Ismael Rubio

Las fotos de la Puerta del Príncipe de la corrida de Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez en Sevilla 2025

Ismael Rubio

27 de septiembre 2025 - 22:42

1/17 Jose María Carnero Ortega y Ignacio Rebollo / Ismael Rubio
2/17 Fernando Fernández-Figueroa Guerrero y Cristina Iglesias Puertolas / Ismael Rubio
3/17 Bernardo Moreno / Ismael Rubio
4/17 Reyes Gallego, Enrique Porta y Guillermo Montes / Ismael Rubio
5/17 Miguel Molino y Arancha Mejías / Ismael Rubio
6/17 Valerio González y Pepe Hevia / Ismael Rubio
7/17 Rafael Sánchez y Mili Riesco / Ismael Rubio
8/17 Ignacio Rebollo, Antonio Casa, Maite Fernández y Manuel Marchena. / Ismael Rubio
9/17 Hugo Salazar y Curro Rodríguez / Ismael Rubio
10/17 Diego Mendez y LALA / Ismael Rubio
11/17 Antonio Ramon Jimenez y Luis Arena / Ismael Rubio
12/17 Joaquin Lora, Diego Ayala y Javier Membrive / Ismael Rubio
13/17 Memo chapa, Yalile, Rodrigo barroso y Pedro Chicote / Ismael Rubio
14/17 Claudio Riva, Rocio Fernandez y Rodrigo Molina / Ismael Rubio
15/17 Antonio Amoros, Jose Luque Teruel, Carmen de Tomas, Toñi Tocino, Lourdes Fernandez-Burgos, Lourdes Bueno, Carlos bueno / Ismael Rubio
16/17 Álvaro Núñez y Francisco Núñez / Ismael Rubio
17/17 Maria Torres, Laura Quiroga, Juan Carlos Castrillon, Sandra Salas, François Wolf y Francis Wolf / Ismael Rubio

