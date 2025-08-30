Javier Torres 'Bombita' gana el ciclo de las escuelas taurinas andaluzas

La plaza de toros de la localidad jienense de Villacarrillo celebró el pasado sábado la gran final del XXXI Ciclo de Novilladas Sin Picadores retransmitido por Canal Sur TV que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero y que cuenta con el patrocinio de la consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Se trata de un ciclo anual que se enmarca dentro del proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2025 y que en esta XXXI Edición, destacan sus organizadores, "ha contado con un altísimo nivel de entre los participantes".

El festejo, televisado en directo, resultó muy disputado entre los participantes y llenó por completo los tendidos de Villacarrillo. La terna de actuantes, de forma excepcional, estaba formada por cuatro alumnos al existir un empate a puntos entre Galvín y Quintana en la semifinal celebrada días antes en Montoro para ocupar el tercer puesto en la final del pasado sábado.

Finalmente hicieron el paseíllo los alumnos Manuel Quintana, (E.T. Córdoba); Isaac Galvín, (E.T. San Fernando); Javier Torres Bombita, (E.T. Ubrique); y David Gutiérrez, (E.T. Badajoz). Los jóvenes aspirantes lidiaron un serio y complicado encierro de Apolinar Soriano, -recientemente fallecido y estrechamente vinculado a las escuelas andaluzas.

El plantel se repartió un total de 13 orejas y la decisión final del jurado alzó como ganador a Bombita que recibió un capote de paseo. El segundo clasificado fue Quintana y el tercero Gutiérrez quedando en cuarto lugar Isaac Galvín.