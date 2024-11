Juan Ortega confirma este domingo en la Monumental de México

Juan Ortega ha vuelto a México para iniciar la segunda parte de su periplo invernal americano. Pero este domingo le espera una cita trascendental para su curriculum profesional en la Monumental de Insurgentes, la plaza de toros más grande del mundo, en la que confirmará su alternativa de manos de Juan Pablo Sánchez y en presencia de Diego Silveti. Los toros reseñados para la ocasión pertenecen a la divisa de Montecristo.

La corrida, que comenzará a las 16.30 en horario mexicano –serán las 23.30 en España- va a ser televisada por Unicable. La cita es la más relevante de Ortega en su extensa agenda americana y especialmente en tierras aztecas donde ya ha toreado varias tardes con éxito en la primera incursión, iniciada tras concluir la temporada española. Después de Navidad el torero sevillano tiene planeado volver a México antes de iniciar la campaña 2025 en nuestro país.

El matador ya había presentado esta campaña en el salón de actos del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo de Madrid a comienzos de octubre mostrando su fascinación por las tierras aztecas. Este calendario ya ha incluido plazas como las de Monterrey, Aguascalientes, Juriquilla, Morelia, Guadalajara o León. Juan Ortega destacó entonces “la pasión con la que viven la Tauromaquia” en México. “En un solo muletazo cambia el sino de la tarde, algo que no había vivido nunca. Tengo la sensación de que allí no existe el tiempo. En el día a día todo pasa rápido. Sin embargo, en México no. No hay prisa, todo fluye allí”, aseguró el sevillano.

Ortega ha concluido la temporada española en el quinto lugar del escalafón sumando 47 corridas de toros en las que ha cortado 37 orejas. Más allá de la estadística está la calidad y la media sostenida de unas actuaciones que le han aupado a la primera línea del toreo. El triunfo más resonante lo alcanzó en la pasada Feria de Abril, cortando dos orejas rotundas de un ejemplar de Domingo Hernández. Su nombre ya suena con fuerza para las principales citas de la temporada 2025, incluyendo la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla que este año caerá en un tardío 20 de abril.