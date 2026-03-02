Manolo Vázquez: un torero en San Bernardo

El matador de toros Manolo Vázquez, nieto del recordado torero del mismo nombre, vivió el pasado sábado un momento único que enlazaba con la historia de su familia y su vínculo con la Hermandad de San Bernardo, conocida en la Semana Santa de Sevilla como la hermandad de los toreros y de la que fue Hermano mayor su abuelo.

Manolo Vázquez, quinta generación de toreros vinculados a la Hermandad, tuvo el privilegio de vestirse de torero, en este caso con el traje corto, en la Casa de Hermandad de San Bernardo momentos antes de torear el festival de Pineda, donde cuajó una excelente faena y cortó dos orejas. En un ambiente íntimo de recogimiento y fe, por primera vez un torero se vistió en este entorno y tuvo la oportunidad posteriormente de visitar y rezar en la Iglesia a los titulares de la hermandad, el Cristo de la Salud y María Santísima del Refugio.

El nieto del llamado Brujo de San Bernardo se vistió de corto en la Casa de Hermandad de la corporación. / M.G.

Como sucediera con Curro Cúchares y Costillares, toda la familia Vázquez ha estado vinculada a la Hermandad de San Bernardo a lo largo de la historia. Tanto es así que Manolo Vázquez Gago, ganadero y padre del actual torero, fue el encargado de organizar el pasado mes de octubre el festival de la Maestranza a beneficio de San Bernardo. Por todo ello, el momento vivido por el joven Manolo Vázquez quedará en su recuerdo como una de las experiencias más bonitas de su carrera taurina.