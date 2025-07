Manuel Escribano recupera sus espadas

El final ha sido feliz y veloz. Manuel Escribano ha recuperado el juego de espadas que le habían sustraído el pasado viernes en la puerta de su misma casa. El propio torero ha vuelto a emplear el altavoz de las redes sociales para dar cuenta de la buena nueva y agradecer la movilización que, a buen seguro, ha ayudado a poder recuperar esos trebejos profesionales, esenciales para el desempeño de su profesión y los entrenamientos.

"Las espadas han aparecido", anunciaba el torero en la noche del domingo. "Quiero dar las gracias a todas las personas, amigos, vecinos, medios de comunicación y a todos los que compartistéis el mensaje por la ayuda, el cariño y los mensajes recibidos" señalaba el diestro de Gerena en su perfil personal de la red social X. El torero, precisamente, tiene que torear este mismo lunes en Pamplona, enfrentándose a la ganadería de Miura en el último festejo de la feria de San Fermín.

El pasado viernes empleaba la misma red para denunciar el robo de los estoques. "Esta mañana me he encontrado con la desagradable sorpresa de que me han desaparecido, en la puerta de mi casa, las espadas de entrenar y de matar" publicaba.

"No tienen valor para nadie más, pero para mí son herramientas de trabajo fundamentales. Por eso, y porque creo que puede haber sido alguien del pueblo, ruego por favor que quien las haya cogido las deje, sin dar explicaciones, en el bar Cantina de Gerena", añadía el torero queriendo dar carpetazo al asunto sin hacer más averiguaciones.

"Una de las espadas tiene la numeración 070 y está grabada con las iniciales E. Muñoz" aclaraba el torero. "Ojalá puedan aparecer pronto. Gracias de corazón a todos los que compartáis este mensaje", finalizaba Escribano que en la víspera había asistido al segundo festejo del ciclo de promoción de nuevos valores celebrado en la plaza de la Maestranza recibiendo el brindis del aspirante francés Clovis.