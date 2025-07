Manuel Escribano sufre el robo de sus espadas en la puerta de su casa

En la misma puerta de su casa y en la mañana de este viernes. El matador de toros Manuel Escribano ha sufrido en el umbral de su propio domicilio el robo de las espadas que usa habitualmente para entrenar y el desempeño de su profesión. Así lo ha denunciado el propio matador a través de las redes sociales. "Esta mañana me he encontrado con la desagradable sorpresa de que me han desaparecido, en la puerta de mi casa, las espadas de entrenar y de matar" ha publicado.

"No tienen valor para nadie más, pero para mí son herramientas de trabajo fundamentales. Por eso, y porque creo que puede haber sido alguien del pueblo, ruego por favor que quien las haya cogido las deje, sin dar explicaciones, en el bar Cantina de Gerena", añade el torero queriendo dar carpetazo al asunto sin hacer más averiguaciones.

"Una de las espadas tiene la numeración 070 y está grabada con las iniciales E. Muñoz" aclara el torero. "Ojalá puedan aparecer pronto. Gracias de corazón a todos los que compartáis este mensaje", finaliza Escribano que en la noche de este jueves asistía al segundo festejo del ciclo de promoción de nuevos valores celebrado en la plaza de la Maestranza recibiendo el brindis del aspirante francés Clovis.