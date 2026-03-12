Martín Morilla: seis novillos en solitario en Morón por un fin solidario

El novillero Manuel Martín Morilla se encerrará con seis ejemplares de distintas ganaderías el primero de mayo en la plaza de Morón de la Frontera, su localidad natal. El festejo, que comenzará a las 18.00 horas, destinará sus beneficios a las obras de rehabilitación de las iglesias de San Miguel y San Francisco.

El evento se presentó en la noche del miércoles en el Casino de Morón, que completó su aforo, en un acto conducido por el periodista sevillano Víctor García-Rayo y en el que intervinieron el párroco Ignacio del Rey, el alcalde Juan Manuel Fernández, el empresario Curro Durán, José Vega y Manuel Martín Nieto en calidad de organizadores y el novillero protagonista, Manuel Martín Morilla.

Se trata de recaudar fondos para arreglar con urgencia la techumbre del templo de San Francisco, que sufrió un grave derrumbe, además de las obras que son también necesarias en la Iglesia de San Miguel.

La entrada única costará 20 euros y en el festejo se rinde homenaje al promotor de la plaza de toros, alcalde y apoderado taurino Manuel Morilla Ramos y se reconocer la trayectoria del maestro Enrique Ponce Martínez. Durante el acto de presentación se adelantó que los novillos pertenecerán a distintas ganaderías, aún por reseñar. Como sobresalientes actuarán los novilleros Mario Sánchez y Luis Fernández Ríos.

Martín Morilla cuenta con el aval de ser uno de los novilleros más destacados de la temporada 2025. El festejo será televisado por Canal Sur TV.