Pepe Martínez, con un pie en la final

Ganadería: Se lidiaron seis erales de Hermanos Expósito González, correctamente presentados. Boyante el primero; informal y complicado el segundo; excelente el tercero; deslucido el cuarto; potable el quinto y manso y deslucido el sexto, que huyó hasta de su sombra.

Aspirantes: Miriam Cabas (E.T. Campo de Gibraltar), de blanco y oro, ovación tras aviso. Miguel Osorio (E.T. de Sevilla), de amapola y oro, silencio tras dos avisos. Pepe Martínez (Valencina de la Concepción), de negro y azabache, oreja con fuerte petición de la segunda tras aviso con dos vueltas al ruedo. Juan Jesús Rodríguez (E.T. Linense), de blanco y oro, silencio tras aviso. Rafael de la Cueva (E.T. José Cubero ‘Yiyo’ de Madrid). de teja y oro, palmas tras aviso. Pedro Rufo (E.T. Domingo Ortega de Toledo), de celeste y oro, silencio tras aviso.

Incidencias: La plaza registró casi dos tercios de entrada en tarde noche muy calurosa. Miriam Cabas resultó volteada por el sexto, pendiente de parte médico oficial.