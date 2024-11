A propósito de la entrevista de Ramón Valencia...

La entrevista concedida por Ramón Valencia a Diario de Sevilla ha marcado la actualidad taurina más allá de las almenas de la vieja Híspalis encontrando eco y análisis en los portales especializados. El encuentro, celebrado en la oficina de la empresa Pagés, pretendía pulsar la opinión del empresario de la plaza de la Maestranza en los temas más candentes y, especialmente, conocer su inquietud ante la inminente revisión del contrato que une a la empresa con la Real Maestranza desde hace 92 años.

Ahí iba a quedar dictado el titular al estimar Valencia que el célebre contrato debe ser revisado en 2026 en vez de en 2025 que era la fecha acordada entre la partes. El empresario considera que la campaña de 2020, fundida a negro por imperativo del covid, implica una prórroga “automática” para sentarse a hablar con sus caseros que no se han pronunciado en público sobre el particular. Tampoco lo harán. Una cosa es segura: aún no se ha hablado una palabra del asunto entre ambas partes.

Tampoco hay que olvidar que la revisión del peculiar acuerdo entre Pagés y la Maestranza -muchas veces subrogado y algunas denunciado- está condicionada por el doble pleito del IVA y el aprovechamiento turístico de la plaza. En el primer caso, los tribunales dieron la razón a los maestrantes en primera instancia. En el otro, la balanza se inclinó de parte de Pagés…

Un pleito en la trastienda…

La Real Maestranza de Sevilla percibe el 21,88% del bruto total que producen los ingresos de la plaza repartidos entre el montante de la taquilla, los derechos audiovisuales –que ahora andan en la cuerda floja- y el ambigú. A partir de ahí, Pagés demandaba a sus caseros un total de 6.181.672,38 euros en concepto de IVA del que, al menos por ahora, no van a recibir ni un céntimo según rezaba la sentencia dictada en diciembre de 2021. Pero las curvas más pronunciadas llegaron para la Maestranza que, según la correspondiente sentencia tendría que compartir con los Pagés el 50% de los beneficios obtenidos con las visitas turísticas de la plaza de toros y su museo. El asunto de las visitas era una gotera jurídica en el traído y llevado contrato que amarraba este matrimonio de convivencia que vive su propia crisis de puertas para dentro. La pasta sería sideral…

A partir de ahí a nadie se le escapa que la plaza tiene otros pretendientes, pendientes de lo que pueda pasar el año que viene… o el otro. Hay uno que ya estaba en boca de todos pero también emerge un grupo de importantes empresarios –con una mano en el toro y otra en importantes negocios y consejos de administración- que podrían estar rondando la idea. La discreción del cuerpo nobiliario es total en este asunto aunque es evidente que las opiniones son diversas tal y como delataron en su momento las declaraciones del diputado de plaza, Luis Manuel Halcón, que rompían el silencio secular de la Casa en sus asuntos domésticos y sembraba de dudas el futuro inmediato. El asunto es de un calado vital y pudo influir en la inédita renovación de Santiago León y Domecq al frente de la tenencia de la Maestranza –hasta 2025- para alcanzar a liderar estas conversaciones que Valencia querría trasladar a 2026. Pues ya veremos…

Hay que hablar de Morante…

Pero la entrevista con el empresario de la plaza de la Maestranza dio para más. Valencia mantiene un hilo más o menos directo con Morante y cambió las cuitas del pasado por una sincera amistad personal. La recuperación del diestro de La Puebla, comentó, es positiva pero lenta. Y la intención es torear; tomarse ese arroz con pato -de una forma u otra- que sirve para marcar las líneas maestras de una temporada que sería otra muy distinta sin el concurso del grandioso artista cigarrero.

Su ausencia, que nadie desea, cambiaría las reglas del juego de la campaña empezando por el cartel del Domingo de Resurrección en el que tiene plaza en propiedad. Se presume que Juan Ortega también es fijo en esa lujosa apertura pascual que podría incluir a Roca Rey en detrimento de Daniel Luque mientras no se resuelva el traído, llevado e inoperante veto que empobrece el propio guión taurino de la actualidad. Sin Morante, habría que tirar de tacticismos taurinos. Ya había pasado para 2024. Lo dejamos ahí.

Ya les hablamos la semana pasada de esa novillada que cosería la corrida dominical de oportunidades con el ciclo continuado. Podría ser una de las pocas fechas disponibles para la presentación de Marco Pérez que, eso también parece seguro, podría alternar en un atractivo mano a mano con Javier Zulueta que doblaría en el abono y tendría la puerta abierta para tomar la alternativa en la Feria de San Miguel.

Si hablamos de ganaderías la lista del pasado año se mantendrá prácticamente intacta. Eso sí, retorna Fuente Ymbro con una corrida de toros y una novillada y volverán a tener presencia especial las divisas de Victoriano del Río –que Valencia quiere en Resurrección- y Garcigrande, que repetirán en San Miguel. La Quinta vuelve a tener corrida para Sevilla, también Alcurrucén. No hay cambios reseñables aunque se presupone que las novilladas se mirarán con lupa este año.

No nos olvidamos del tema de la televisión, vital para cuadrar las cuentas del toreo y dar la necesaria visibilidad a una actividad que no puede cocerse en su propio molde. Valencia admite que está pendiente un encuentro con los directivos de One Toro pero muestra una mezcla de conciliación y dudas. Habla de "ajuste", de la necesidad de "amoldarse", de modelos empresariales que no serían validos en Sevilla o Madrid, las mismas plazas que pusieron en funcionamiento One Toro y, paradójicamente, han sido las primeras en cesar las retransmisiones por unas circunstancias o por otras. "Los números están claros y estos señores han demostrado que no salen" espeta el empresario. Ése es el asunto...

Los 'Puerta Carmona' se reunieron días atrás con el diestro valenciano Román. / M.G.

No nos olvidamos de la afición

Pero más allá de alta política taurina, la afición sevillana bulle en los distintos cenáculos, peñas y asociaciones. Ahí está la reciente charla organizada por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado que contó con el delegado del gobierno, Ricardo Sánchez, para conocer las principales claves de ese nuevo reglamento taurino que tanto se cacarea y que tarda tanto en salir. La tertulia de Los 13, renovada en sus listas y su cuadro de mando, también sigue convocando puntualmente esas sesiones que suman afición, amistad intergeneracional y la buena gastronomía que aporta Rafa Cuesta –banderillero que, degenerando, ha trocado en gran hostelero y mejor anfitrión- en su bodeguita Reyes de la calle Arfe.

Pero no se vayan todavía que aún hay más: también hay que consignar –y hacemos acuse de recibo- el recentísimo encuentro de los socios del Círculo Taurino Puerta Carmona con el diestro Román. Súmenle los encuentros de la tertulia El Porvenir, los actos de la Tertulia Taurina Universitaria, de la Peña Taurina Trianera Juan Ortega, los primeros movimientos del Club Taurino de Sevilla. ¿Hay afición? A espuertas; y mucha juventud.