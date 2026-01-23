La Puebla en San Sebastián: el espíritu de Morante

Morante ya ha dado su clásico recorrido, pertrechado de sendas cajas de entradas, por sus oficinas de referencia en Sevilla. El clásico bar Taquilla -que acogió su acuerdo definitivo con Garzón- o el bar Donald, en Canalejas, volvieron a ser parada obligada en el periplo del diestro cigarrero, siempre acompañado de su apoderado Pedro Marques. Las localidades no han tardado en agotarse para las dos novilladas de promoción, televisadas en directo por Canal Sur, que oficiarán de centro de una festividad que no se puede entender sin el toro pero tampoco sin Morante, convertido en el mejor alidado de San Sebastián, patrón de La Puebla del Río.

La localidad ribereña desborda sus calles en este fin de semana frenético que ha revolucionado su calendario festivo desde que el diestro cigarrero, hace ya una década, dediciera echarse la celebración a la espalda. Morante, que ya prepara su vuelta a la palestra para el Domingo de Resurrección, es el último responsable del auge y la buena salud de este programa festivo que otorga una inconfundible dimensión a las fiestas patronales. Morante de la Puebla se troca en La Puebla de Morante...

Toca mirar al cielo pero, si no hay contratiempos, la fiesta habrá comenzado a primeras horas de la tarde de este viernes con la animación de la charanga y el encierro inofensivo de los más pequeños. Ellos son los grandes protagonistas de esta jornada de prólogo. Para la ocasión no faltará el clásico chupinazo. Será el inicio del trepidante recorrido de los carretones desde los corrales hasta la abarrotada plaza portátil instalada en la antigua explanada del tranvía.

Es el anticipo del plato fuerte que se servirá este fin de semana sin perder la perspectiva del tótem ibérico por naturaleza: el toro bravo. Precisamente la gran novedad de este año es la exhibición de recortadores en la plaza de toros. Ya no habrá tregua: a las 19.00 llegarán las linternas en la plaza del Corpus, el pasacalles de la Banda Municipal y a medianoche, los Gozos de San Sebastián desde la parroquia, entonados por la misma formación musical.

Morante enseña a torear a los más pequeños en una edición anterior / Archivo A.R.M.

Un intenso fin de semana

El meollo de la fiesta llegará con el fin de semana. El encierro, en su belleza simple y su trepidante brevedad, se ha convertido en el centro de la fiesta. Eso sí: es importante recalcar que la carrera de las reses sólo es la precuela de las novilladas vespertinas que hacen un guiño necesario a la promoción de las bases del toreo, tan necesitada de oportunidades.

Conviene madrugar el sábado y estar pronto en el pueblo para aparcar sin demasiados contratiempos. Hay tiempo de recorrer el trazado del encierro antes del mediodía, dejarse llevar por el soniquete de la charanga, gozar con la magnífica Banda Municipal de la Puebla del Río que recorrerá en toda su extensión la calle Larga antes de que sea tomada por las reses.

La suelta de los erales estará precedida de la salida de San Sebastián de la parroquia para ocupar su sitio en la Esquina del Reloj. Llegará el momento de disparar el preceptivo chupinazo desde el balcón del antiguo ayuntamiento, con la calle abarrotada. En su estreno fue el propio Morante el encargado de prender el cohete. Le han seguido personajes y famosos como Calamaro, el futbolista Joaquín, Los Romeros de La Puebla, Juan José Padilla, Manuel Ruiz de Lopera, César Cadaval y Siempre Así, Francisco Rivera Ordóñez, Espartaco... ¿Quién será el encargado de disparar este año ese cohetazo que enciende todos los entusiasmos?

Espartaco fue el encargado de lanzar el chupinazo en la edición de 2025. / José Luis Montero Ramos

Habrá que soltar los nervios, liberar la adrenalina en una carrera precedida del sonido de las esquilas de los mansos y esa electricidad compartida que sólo presta la emoción del toro bravo en vivo y en directo. Morante también se ha prodigado años atrás como corredor en un circuito que tiene una extensión aproximada de 700 metros y abarca en toda su extensión la calle Larga para desembocar en la plaza portátil instalada para la ocasión. No faltan los pañuelos al cuello con el rojo y añil de la bandera de La Puebla; tampoco el concurso de expertos corredores y hasta de algunos toreros que colaboran en el buen fin del evento como pastores o dobladores. El ambiente no puede explicarse; hay que vivirlo...

La bajada de las reses a lidiar se ha convertido en un capítulo fundamental de la fiesta. / José Luis Montero Ramos

La fiesta no da tregua. Al encierro sigue una suelta de vacas para aficionados y a ésta la paella popular. Pero hay que correr de nuevo al ayuntamiento, en torno a las tres y media de la tarde, para contemplar el vistoso pasacalle de los novilleros que despacharán los erales que habían sido soltados a mediodía. Los aspirantes Armando Rojo, Julio Aparicio, Blas Márquez, Iñigo Norte, Joao Fernándés, Jaime de Pedro, e Ignacio Garibay se enfrentarán a un combo ganadero de Garcigrande, Santiago Domecq, Fermín Bohórquez, Hermanos García Jiménez, Juan Manuel Criado, Alcurrucén y David Ribeiro Telles en novillada concurso de ganaderías.

Pero este año la ración vuelve a ser doble: el guión –chupinazo, encierro, capea, pasacalles, novillada- se repetirá punto por punto en la jornada dominical con erales de Manuel Veiga que serán lidiado por Héctor Nieto, Manuel Real Realito, Manuel Luque El Exquisito, Nacho Sabater, Manuel León, Manuel Domínguez y Jaime Padilla. Muy importante: el novillero triunfador de ambos festejos toreará en las novilladas de promoción en la Real Maestranza de Sevilla en 2026.