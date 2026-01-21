Santiago Domecq abre las 'Lecciones Magistrales' de Aula Taurina

El Salón de Carteles de la plaza de toros de Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogió este martes la apertura del XXIV Ciclo de Lecciones Magistrales de Aula Taurina organizado por Aula Taurina bajo el patrocinio de la Real Maestranza. La charla de apertura, que llenó el espacio de un público fundamentalmente juvenil, corrió a cargo del criador jerezano Santiago Domecq Bohórquez que estuvo acompañado en la mesa por el periodista Santiago Sánchez-Tráver en un acto que fue abierto por José María Martínez, vicepresidente de Aula Taurina.

Domecq ofreció una didáctica disertación en la que realizó un completo recorrido por su trayectoria personal y profesional como criador de toros bravos. El ganadero comenzó evocando los orígenes de su afición recordando que su vocación nació de un entorno familiar estrechamente ligado al toro: “Tenía el ambiente del toro por todas partes, por mi padre, que no fue ganadero, aunque sí un buen aficionado, y por mi madre, hermana de Fermín Bohórquez”, refirió antes de exponer que su andadura ganadera comenzó a los 18 años al adquirir una partida de reses bravas a Carlos Núñez.

“No he tenido una herencia para recibir la ganadería y poco a poco me fui haciendo ganadero”, señaló Santi Domecq antes de abordar las líneas y los encastes de su vacada, una cuidada mezcla de las sangres Domecq y Núñez que se sustentan en tres líneas fundamentales: Torrestrella, Jandilla y Juan Pedro Domecq. Tras más de cuatro décadas de trabajo afirmó que existe “una perfecta mezcla, aunque con predominio de Domecq, con un sello personal al cabo de 43 años”. Santi Domecq reconoció la influencia de su tío Álvaro Domecq y Díez. "De él que aprendí mucho”, afirmó.

El Salón de los Carteles de la plaza de la Maestranza se llenó de un público mayoritariamente juvenil. / M.G.

Lejos de hablar de una ganadería cerrada o definitiva, Santiago Domecq insistió en la necesidad de evolución constante. “El toro crece y cambia y la ganadería nunca puede estar anquilosada” señaló el criador jerezano dejando claro que su mirada está siempre puesta en la plaza: “Yo siempre pienso en el juego del toro en la plaza; intento criar un toro para que el torero se exprese en su máxima plenitud. Los verdaderos actores de la Fiesta somos los ganaderos y los toreros”.

El ganadero defendió con convicción el momento actual del toro bravo, asegurando que “se está lidiando el mejor toro de la historia y, por supuesto, el más bravo”, destacando cualidades como el ritmo, el poder, la fijeza y la humillación.

Se está lidiando el mejor toro de la historia y por supuesto el más bravo"

Pero uno de los asuntos que despertó mayor interés fue el de los indultos, sobre los que se mostró claramente favorable: “Lo digo con rotundidad”, enfatizó, matizando que no todos los toros indultados sirven después como sementales. “El indulto lo pide el público porque se ha emocionado con la lidia de un toro y nosotros no somos nadie para juzgarlo, pero no juguemos a ser ganaderos”, afirmó.

Domecq abordó también aspectos técnicos y de manejo, como la importancia del tentadero en campo abierto, una herramienta clave para su ganadería, o el uso de fundas en los pitones reconociendo que aunque inicialmente no eran de su agrado, “con el tiempo me he dado cuenta de que se evitan muchos accidentes”.

En el repaso a la actualidad de la ganadería, explicó que esta temporada cuenta con ocho corridas de toros y una novillada que se lidiará en un festival, con destinos como Valencia, Sevilla, Dax, Nimes, Alicante, Albacete y Lorca, quedando aún una corrida por definir. Entre esos destinos no se encuentra este año Madrid. “No acudiré este año por no disponer de toros con el trapío que actualmente exige la plaza” explicó Santi Domecq definiando a la plaza de Sevilla como el escenario de sus sueños. Pero el debut se hizo esperar. "No llegué antes por el enorme respeto y el miedo que me daba” confesó el ganadero desvelando que tiene apartados dieciséis toros de los que saldrá la corrida que se lidie en Sevilla en 2026.

El criador cerró su intervención con un mensaje de optimismo sobre el futuro de la Fiesta. “El futuro del toro está más garantizado que nunca” aseguró en referencia a la masiva presencia de jóvenes en las plazas aunque advirtió de la necesidad de mantener la emoción en un contexto cada vez más previsible. Reivindicó, finalmente, el carácter vocacional de su oficio: “El ganadero es un romántico y no siempre se gana dinero criando toros; se es ganadero por vocación y siempre se debe aspirar a triunfar en la plaza”, destacando como pilares fundamentales de la crianza moderna la alimentación, la sanidad y la preparación física del toro.