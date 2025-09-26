Toros en Sevilla en directo: Sigue la primera corrida de la Feria de San Miguel con Pablo Aguado, David de Miranda y Juan Ortega
La Real Maestranza acoge el primer cartel del serial septembrino a partir de las 18.30 horas de este viernes
San Miguel: 150 años de toros
David de Miranda, Juan Ortega y Pablo Aguado abren este viernes una de las citas más relevantes del calendario taurino nacional. La primera jornada del ciclo de la Feria de San Miguel espera colgar el cartel de "no hay billetes" en la Real Maestranza de Sevilla.