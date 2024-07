Descubre los destinos más desconocidos de Europa para viajar este verano

Has llegado a la conclusión de que te apetecen unas vacaciones europeas sin caer en "lo de siempre". Ya sabemos que "lo de siempre" nunca falla, pero en verano todo se masifica y este año prefieres adentrarte en destinos "más desconocidos". Todo entrecomillado claro, porque no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí resaltando algunos rinconces increíbles que quizás no entren en las rutas más conocidas por Europa.

El Viejo Continente ofrece a los turistas grandes capitales y algunas ciudades con un encanto sobrecogedor. Veamos cuatro destinos que puedes explorar este verano:

Tallin, un auténtico cuento de hadas

Tallin

Pese a que su fama va creciendo a lo largo de los años, la capital de Estonia es sin duda uno de los destinos más desconocidos de Europa. Tallin, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una auténtica ciudad de cuento de hadas que combina a la perfección su arquitectura medieval con la parte más moderna.

Si queréis conocerla más a fondo, no tenéis más que reservar una visita guiada por Tallin, donde descubriréis el encanto de la Ciudad Vieja y sus edificios más emblemáticos, como la catedral ortodoxa de Alejandro Nevski o el castillo de Toompea. ¡Os sorprenderá! Además, no podéis perderos las vistas desde la Torre de la Televisión, una experiencia que os brindará una perspectiva única de la capital.

Bulgaria nunca estuvo tan cerca

pexels slaveyko staripavlov 58132901 8515479 / Catedral de Alejandro Nevski, Sofía

¿Has estado en Bulgaria? Ahora es un buen momento para visitar su pintoresca capital: Sofía, una de las ciudades más antiguas del continente europeo. Por ella han pasado diferentes civilizaciones y en sus calles podréis encontrar un gran patrimonio artístico y cultural. Para comprobarlo, ¿por qué no hacer una visita guiada por Sofía? ¡Os parecerá fascinante!

También podéis optar por conocer lo mejor de sus alrededores, entre lo que llama especialmente la atención la excursión a Plovdiv, una de las visitas imprescindibles para hacer desde la capital búlgara. Allí os adentraréis en unas impresionantes ruinas romanas o admiraréis la Mezquita Dzhumaya. Y no podemos olvidarnos del tour por el monasterio de Rila y la iglesia de Boyana, dos de los templos más importantes de Sofía.

La capital sueca os espera

Estocolmo

Si soñáis con escaparos a los países nórdicos, os recomendamos hacerlo a una de sus ciudades más bonitas y espectaculares. Estocolmo, también conocida como la Venecia escandinava, tiene mucho que ofrecer. ¿No nos creéis? Podemos empezar hablando de sus 14 islas unidas por canales e impactantes puentes, pero podemos seguir con sus majestuosos palacios o continuar por el conjunto monumental de la Ciudad Vieja, donde las casas de colores le dan un toque mágico a la capital sueca.

Pasear por Estocolmo es la mejor forma de impregnarse del espíritu de la ciudad y os sugerimos hacerlo con un guía en español para indagar más en la historia y el pasado de esta preciosa metrópolis. Y si viajáis en grupo, mejor que mejor, ya que podréis aprovechar para hacer un tour privado por Estocolmo con guía en español. Y no solo eso, sino que también merece la pena ver el skyline desde el agua, para lo que subirse al barco turístico de Estocolmo es el plan ideal. ¡Querréis repetir!

Braga, una ciudad sorprendente

Vistas desde el Santuario de Bom Jesus do Monte, Braga

Muchos somos conscientes de que Portugal es una auténtica maravilla, pero hay mucha vida más allá de Lisboa, Oporto o el Algarve. y es que el país luso alberga una ciudad llamada Braga que enamora a todos los que pasan por ella. Situada a tan solo 55 kilómetros de Oporto, esta localidad debe su fama a los eventos religiosos y a los templos más emblemáticos que se extienden a lo largo de sus calles.

¿Os suena Bom Jesus do Monte? Se trata del Santuario más conocido de la localidad y al que se llega subiendo unas impresionantes escaleras blancas. También desde Braga puedes realizar diversas actividades y excursiones: visitar Guimaraes, la espectacular naturaleza del Parque Nacional de Peneda-Geres, realizar una excursión a Aveiro y Coimba e incluso hacer un tour por la región del Duero.