Edimburgo es la escapada otoñal perfecta y estos son los planes que debes hacer si la visitas

Si hay un destino que enamora en otoño es Edimburgo. Naturaleza, cultura e historia se dan la mano para hacer que tu paso por la capital de Escocia sea inolvidable. Explora sus calles antiguas, sus alrededores, siéntate en sus cafeterías y pasea por sus parques. Si buscas razones para ir, tienes de sobra.

Los colores del otoño

Los paisajes que atesora Edimburgo son algo de lo que debes llenarte en este viaje. En sus parques, como Princes Street Gardens - que divide la ciudad- o Holyrood Park - el más grande de Edimburgo-, cambian el follaje de sus árboles que se tiñen de tonos cálidos y hacen mágico el contraste con su arquitectura medieval.

La vegetación se torna en naranjas y ocres, el otoño es la estación perfecta para visitar Edimburgo

Uno de los planes más recomendados en Edimburgo es subir a la cima de Arthur's Seat, especialmente si eres de esos viajeros activos que no se conforman con ver la ciudad superficialmente, es la colina más importante de Holyrood Park, un volcán extinto en el que verás la ciudad desde su punto más alto: a 251 metros de altura. Seguro que te suena si has visto la serie 'One Day' de Netflix, esta colina es el escenario de varias escenas.

Pero hay más colinas en Edimburgo desde la que ver la ciudad y sus colores, las siguientes más famosas con Castle Rock, la más conocida, un volván de 350 millones de años donde se encuentra el monumento más emblemático: el Castillo de Edimburgo; y Calton Hill, que se encuentra al final de Princes Street y es Patrimonio de la Humanidad de Edimburgo.

Castillo de Edimburgo

Festival Samhuinn

El 31 de octubre tiene lugar el Samhuinn Fire Festival, reminiscencia del antiguo ritual celta - Samhuinn - que marca el fin del verano y el comienzo del invierno y en el que no faltan pasacalles con fuegos, tambores y disfraces dramáticos, un desfile que llena las calles de la Old Town, especialmente en la Royal Mile.

Este rito milenario para transicionar de una estación a otra que se sigue celebrando en algunos países con tradición celta y será una experiencia única. Es Halloween, de hecho, una fusión entre esta tradición pagana, en la que la gente se disfrazaba con máscaras demoníacas para que el mal no los encontrara, y la celebración cristiana de Todos los Santos.

El cambio de estaciones simbolizaba para los celtas el ciclo de la vida, por eso este ritual está ligado a la muerte, y rememoran a los seres queridos encendiendo hogueras. Una referencia a este rito la vemos en la serie Outlander, Claire viaja al pasado en una noche de Samhuin tras presenciar un ritual. Si eres fan de la serie, no puedes perderte el tour de Outlander por Escocia, una ruta que pasa por Midhope Castle, Culross o el Castillo de Blackness.

Culross, Escocia

Planes otoñales por doquier

El otoño es una estación llena de eventos culturales en Edimburgo, de literatura como el Edinburgh International Book Festival en septiembre, o proyecciones de películas de temática otoñal. Además, estas fechas son perfectas para disfrutar de sus museos y galerías, donde sumergirte cuando el frío aprieta. Si quieres empaparte de la cultura y de la historia de Escocia los tres lugares principales son el Museo Nacional de Escocia, la Galería Nacional de Escocia o el Museo de Edimburgo.

Además, el otoño en Edimburgo tiene sabores: sabe a sopas de calabaza, a tartas de manzana y a whisky caliente. Olvídate de los prejuicios sobre la gastronomía de Reino Unido, porque Escocia es diferente y tiene recetas que debes probar en tu visita, además de ser famosa su carne de caza - como la de venado, que es muy apreciada - tiene otros platos siempre con ingredientes locales y que tienen como materia prima el cordero: el estofado, los haggis o la Scotch Pie.

Shortbread, galletas de mantequilla escocesas

El sabor dulce no debe faltar en ninguna escapada y en Escocia tienen algunos muy típicos: las galletas de mantequilla o shortbread; tablet de azúcar, leche condensada y mantequilla; los teacakes, que combinan galleta y malvavisco y están cubiertos de chocolate; o los caramel wafers, barritas de oblea rellenas de caramelo.

Un encanto mágico

Pero si algo tiene Edimburgo es un encanto especial y un aura con cierta magia. Ya sea por su tradición celta, con sus correspondientes tradiciones que permanecen en el tiempo, como por la atmósfera medieval de sus calles adoquinadas y los estrechos callejones de la Old Town.

Es una ciudad que contienen numerosas historias y leyendas. De hecho, hay diversas actividades para descubrir esta parte mágica o sobrenatural de la ciudad, como por ejemplo este freetour de los fantasmas de Edimburgo, una hora y media de recorrido nocturno por los lugares de la crónica negra y con las historias más fantasmagóricas de la ciudad: Royal Mile, el callejón de Chalmer, Hotel Jury's Inn o el cementerio de Canongate.

Royal Mile, Edimburgo

Pero si buscas magia de la buena hay un tour que no debes perderte. Si eres potterhead ya sabrás que J.K. Rowgling desarrolló el mundo de Harry potter en Edimburgo, en este tour descubrirás los lugares que inspiraron a esta magnífica escritora para crear la saga más vendida de todos los tiempos.

Excursiones desde Edimburgo

La ciudad tiene mucho que ver, pero si tienes la suerte de estar varios días, puedes hacer alguna excursión por los alrededores plagados de puntos de interés.

Es difícil hablar de Escocia sin que afloren sus historias y leyendas más destacadas como esas que envuelven al Lago Ness o sus Tierras Altas, en esta excursión visitarás lugares emblemáticos como Culloden, Iverness - capital de las Highlands- y te enseñarán el mirador de donde dicen se puede ver a Nessie, el famoso Monstruo del Lago Ness.

También tienes la opción de visitar Stirling y Saint Andrews, dos de los lugares más especiales de Escocia y para conocer sus tradiciones, pasando, cómo no, por una destilería de Whisky; e incluso dedicar un día a una actividad llena de contrastes como esta excursión a Glasgow, lagos Lomond y Katrine.

Las famosas Highlands coos, vacas de pelo larga de las Tierras Altas de Escocia

Muchos planes y cosas por hacer con el objetivo de explorar lugares llenos de historia, cultura y encanto; y una conclusión: el otoño en Escocia es hay algo que hay que vivir.