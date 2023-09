¿Sabes qué es el Glampin? Te recomendamos los 7+1 mejores cámpines de lujo de Andalucía

A muchas personas no les convence eso de ir de campin. Puede que la tienda les parezca algo incómodo, o que simplemente piense que hay pocos servicios adaptados para ellos y su disfrute. Para ellos, hemos venido aquí a hablar de los mejores glampines de Andalucía, campings de lujo en los que no falta de nada.

Tranquilo Glamping, Hozanejos, Cádiz

A media hora en coche de Cádiz se encuentra Tranquilo Glamping, un terreno de 16.500 m² para conectar con la naturaleza y desconectar del mundanal ruido, un paraíso de palmeras, higueras, olivos, naranjos, limoneros… Casas privadas en las que apreciar el momento presente y dejarte llevar por las bondades de este maravilloso planeta.

La Volandera, Jerez de la Frontera, Cádiz

A solo cinco minutos de Jerez se encuentra La Volandera, un espacio bello y natural para poder disfrutar del campo en todo su esplendor. Cuenta con varios tipos de alojamientos, la choza típica de la campiña jerezana y la yurta, y se realizan actividades en grupo entre las que se incluyen el yoga y la nutrición. Su propuesta estrella es la experiencia agroecológica: disponen de un huerto en el que, a través de talleres y juegos, se aprende a cuidar y disfrutar de la naturaleza.

Hidden Valley, El Hacho, Málaga

En un majestuoso olivar de 10 hectáreas se halla este valle escondido que ofrece impresionantes vistas al Valle de Guadalhorce, a 20 minutos a pie del precioso pueblo encalado de Álora. Hidden Valley ofrece alojamiento en tiendas de campaña de lujo con cama doble y acceso a cocina compartida. Un lugar perfecto para visitar los lagos de El Chorro y hacer el Caminito del Rey.

Biofarm The4Elements, Monda, Málaga

El yoga y la meditación forman parte del ADN de este glampin, perfecto para los que buscan la paz interior, con una gran variedad de actividades relajantes y en las que serás consciente de tu momento presente. Los amantes de la naturaleza también encontrarán un hueco en este glampin gracias a su huerto orgánico, y los más cocinitas disfrutarán de la zona de hoguera con horno de leña. Y no podemos olvidar sus preciosas tiendas de madera y sus duchas sin techo, para relajarse mirando las estrellas mientras el agua cae sobre nuestro cuerpo.

La Casa del Desierto, Gorafe, Granada

Nos vamos un poco del concepto glampin, pero la edificación lo merece. Se trata de una vivienda de diseño, acristalada y autosuficiente, totalmente aclimatada y en la que poder ver las estrellas y el desierto de una manera como nunca habrías soñado. Una extensión total de 20 m² divididos en tres módulos acristalados que cuenta con cama doble, cuarto de baño con ducha y zona de descanso con un par de butacas. Está ubicada en pleno geoparque granadino, a cuatro metros del suelo y 100 del nivel del mar.

La Mimosa, Conil, Cádiz

Un alojamiento a solo dos kilómetros de la Cala del Aceite y a 12 del campo de golf Novo Sancti Petri se encuentra este glampin ideal de Conil de la Frontera, un negocio familiar creado con mimo y esmero, en el que se cuidan todos los detalles para ofrecer una experiencia inolvidable. Consta de 4 tiendas de 16 m² cada una y representa una de las mejores opciones para visitar Conil, uno de los pueblos más bonitos de Andalucía.

Wecamp Cabo de Gata, Las Negras, Almería

Una experiencia única en pleno Cabo de Gata, en una espectacular bahía de ambiente marinero. Se encuentra muy cerca de la Cala del Cuervo, de arena dorada y poco frecuentada. También podemos visitar el arrecife de las Sirenas, junto al faro del Cabo, otro de esos lugares de ensueño. O la cueva de las Palomas, con sus aguas cristalinas y su diversidad de fondos marinos. Ofrece alojamientos singulares y ecológicos, tanto para familias como para parejas.

Kampaoh, Güejar Sierra, Granada

Terminamos el recorrido por los mejores glámpines de Andalucía con Kampaoh Sierra Nevada, un camping de lujo con tiendas diseñadas para el máximo confort, con suelo alfombrado, corriente eléctrica, menaje completo, sillas y meses, etc. Dispone de plazas limitadas y para asegurar el ambiente tranquilo no se permiten mascotas ni celebraciones que puedan molestar, así como grupos de amigos, despedidas de solteros/as, etc.