7 bares y restaurantes de Andalucía donde comer mollete es un placer inigualable

Desayunar un buen mollete es algo que está en el ADN de cualquier andaluz que se precie. Y es tal la maravilla culinaria que atesora que los turistas también se dejan enamorar por ellos. Y es que, como se desayuna en Andalucía, en pocos lugares del mundo.

Esto lo sabe muy bien la publicación El Comidista, que ha tenido a bien listar los 15 mejores bares y restaurantes para comerse un buen mollete en Andalucía. En esta ocasión nos vamos a quedar con la mitad, una selección de los 7 mejores molletes andaluces para empezar el día (o continuarlo) de la mejor manera posible.

A La Fuerza, Antequera, Granada

¿Cómo se puede empezar un artículo sobre los mejores bares y restaurantes donde comer un mollete excepcional sin que Antequera esté en primer lugar? Imposible. A La Fuerza es una cafetería antequerana que sirve molletes del Horno San Roque. Según el artículo, “es único, horno de leña y solo cuatro ingredientes, harina, agua, sal y levadura”. A la Fuerza se encuentra en la Alameda de Andalucía, 32.

La Flor de Toranzo, Sevilla

Ahora nos vamos hasta Sevilla para probar el mollete destacado por El Comidista, el de anchoas y leche condensada, una mezcla, a priori, poco apetecible, pero que es un manjar, según los que lo han probado. Además de este, apuestan por otro clásico, el mollete de salchichón de Vic on aceite de oliva virgen extra. “El pan que usan es de Horno San Roque, no confundir con Mollete San Roque, la marca”. Si quieres probarlo, no dudes en acudir a la calle Jimios, 1, en pleno casco antiguo de Sevilla.

Bar Sombrajo, Lebrija, Sevilla

En esta parada, Pepe Monforte, director de Cosasdecomé, ha seleccionado para El Comidista el mollete de la panadería Virgen de la Oliva con magreta (panceta de cerdo macerada y adobada), más conocida en Sevilla como cochinito, y huevo, ambos a la plancha, jamón serrano, cebolla y tomate. Y encima, con alioli verde. Se puede cambiar el cerdo por pollo y se pueden elegir otros panes además del mollete. Pero ¿Qué necesidad hay, verdad? De todos modos, elijas lo que elijas, acabarás acertando en el bar Sombrajo, en la avenida de Utrera, 39.

Bar Cafetería Centro, Algeciras, Cádiz

De nuevo, Pepe Monforte selecciona un mollete para la lista, aunque esta vez nos vamos a Cádiz, al municipio de Algeciras. Monforte al habla: “En el bar Centro ponen unas versiones amolletadas para desayunar muy originales y con buen pan, molletes de Castellar, en este caso”. El mollete se abre, se cubre con una base de tomate, aceite, sal, ajo y “especias secretas”. Luego, lo cubren de mozzarella y lo gratinan. ¿Has querido siempre desayunar pizza? Pues aquí tienes un panini en formato mollete en la avenida Príncipe España, 1D.

La Cosmopolita, Málaga

En La Cosmopolita de Málaga, en la calle José Denis Belgrano, 3, se sirve el mollete del Obrador Máximo, calentado siete u ocho minutos, siempre cerrado, y dentro se rellena con atún de almadraba y un aliño impecable, además de yema de huevo, pepinillos y patatas chips.. Un 10 rotundo y un mollete de alto standing, ya que La Cosmopolita está liderada por el chef Dani Carnero, propietario del estrella Michelin malagueño Kaleja.

Gastro Malabar, Mojácar, Almería

Gastro Malabar, en el Paseo del Mediterráneo, 349, es un restaurante que ofrece, según la lista, el mejor mollete de la provincia de Almería, el de brisket de Angus con col encurtida. “Su bocado es untuoso por la panceta, algo punzante por la mostaza y los encurtidos, ligeramente ácido y ahumado, pero con un final fresco por el uso de hierbas. Y en cuanto a la textura, “prima el crujiente que se equilibra con la sedosidad de una carne estofada lentamente”.

Toral Bar Cafetería, Antequera, Málaga

Y si comenzábamos en Antequera, terminamos el recorrido también en el municipio rey del mollete, concretamente en Toral, calle Diego Ponce, 27, una cafetería para degustar un clásico: el de jamón con aceite. Lo preparan con jamón cortado a cuchillo, en el momento en que lo pides, y con aceite. El jamón lo preparan a tiras, para que sea más fácil de comer. Todo un lujo para el paladar.